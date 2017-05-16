По утверждению некоторых юристов из Южной Флориды, нестабильная обстановка в Украине и России создает прилив русскоязычных предпринимателей, стремящихся иммигрировать в США и создать либо расширить свои компании. О том, что иммиграция во Флориду русскоязычных иммигрантов продолжается, пишет Daily Business Review.



Частично благодаря тому, что предприятия Украины потеряли Россию в качестве покупателя экспортной продукции, украинские бизнесмены видят США и Латинскую Америку как потенциальную замену этого рынка. Тем временем из-за проблем в России местные предприниматели также рассматривают варианты иммиграции.

Экономика Украины, кормившая бывший Советский Союз, была ориентирована на Восточную Европу, однако в результате конфликтов с Россией заметная часть рынка торговли была потеряна, говорит Денис Красников, вице-президент Украинской лиги промышленников и предпринимателей – деловой ассоциации, члены которой производят около 80% ВВП Украины.

«Мы хотели бы создать дистрибьюторские центры для распространения украинских товаров на рынках Северной Америки и Латинской Америки, – сказал Красников. – Также мы ведем поиски новых товаров и поставщиков для супермаркетов Украины. Торговля работает в обе стороны. Мы готовы встречаться с импортерами и экспортерами».

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Поскольку украинская валюта упала в цене в три раза, экспортные товары страны теперь стоят гораздо дешевле, чем у конкурентов, добавил Красников. Владельцы предприятий надеются найти на Западе новых партнеров, которые увидят деловые возможности и захотят поставлять украинские товары в США и Латинскую Америку, сказал он. Товары из Украины уже предлагаются в таких магазинах как Wal-Mart и Trader Joe’s.

Согласно статистике Госдепартамента, в 2014 году гражданам Украины было выдано 62 976 неиммигрантских виз, что на 21% больше, чем в предыдущем 2013 году, и почти на 40% больше, чем в 2010 году.

Количество неиммигрантских виз, выданных гражданам России, в 2013 году увеличилось почти на 94 000 по сравнению с 2010 годом, что составляет прирост почти в 54%. Хотя в 2014 году количество выданных виз несколько снизилось, оно все равно оставалось на 40% выше цифры 2010 года. Подавляющее большинство этих неиммигрантских виз было связано с ведением бизнеса.

По словам Красникова, русскоязычные иммигранты, приезжающие в США, делятся на две группы, цели которых разнятся. Одна из этих групп – небогатые люди, стремящиеся к лучшей жизни, а другая – люди более обеспеченные и имеющие больший предпринимательский опыт, которые ищут на западном рынке деловые возможности и прибыли.

Южная Флорида, где проживает около 400 000 русскоязычных иммигрантов, стала домом для одного из крупнейших русскоязычных сообществ страны, говорит Кендалл Коффи, один из основателей фирмы Coffee Burlington, среди клиентов которой есть значительное число россиян и русских американцев.