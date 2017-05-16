Как гуманитарная помощь разворовывается в церквях Украины

Американский миссионер Виктор Литовченко выиграл суд над украинскими мошенниками, или Как гуманитарная помощь разворовывается в протестантских церквях Украины.

Церковная коррупция в Украине очень широко распространена, свидетельствует благотворитель из Сиэтла Виктор Литовченко.

Прожив в США около четверти века и отправив на родину сотни контейнеров с гуманитарной помощью, украинский экспат и глава благотворительного фонда “Light of Hope” Виктор Литовченко вернулся в Украину и по просьбе местных протестантских священнослужителей – епископа Михаила Близнюка и евангелиста Василия Панасюка – остановился под Луцком, в селе Крупа, где намеревался основать базу для благотворительного служения своих согражданам.

Находясь в США, Литовченко организовывал поставки сотен контейнеров с гуманитарной помощью и перевел сотни тысяч долларов на строительство реабилитационного центра и детского сиротского дома.

Но приехав в Луцк, американец обнаружил, что переданные им средства (около 300 тысяч долларов) не дошли до своего адресата – бездомных детей, сирот, инвалидов и малоимущих. Благотворитель из Сиэтла, имеющий продолжительный опыт работы в социальных структурах в США и безупречную репутацию, обнаружил, что большинство средств, переданных местной церкви, было попросту безбожно разворовано.

Вместо строительства сиротского приюта и реабилитационного центра для алко- и наркозависимых в волынском селе Крупа Луцкого района пожертвованные американским верующими деньги пошли на роскошные особняки, автомобили пасторов-мошенников и даже взятки местным чиновникам.

Подробнее об этом можно узнать из детального репортажа украинского телеканала “Аверс”, опубликованного “Славянским Сакраменто” в прошлом году.

Имея на руках все соответствующие документы, расписки и подтверждения о денежных переводах из американских и украинских банков, эмигрант подал на местных “шахраїв” в суд. На протяжении 5 лет Виктор Литовченко боролся в украинском суде против мошенников с Библией в руках, и в конце концов местная судебная власть признала двух граждан – Василия Панасюка и его сына Леонида – виновными перед законом, назначив им по 5 лет тюремного срока.

Однако преступники продолжали скрываться от ареста властей, а чтобы приставы не лишили их неправедно нажитого имущества, переписали недвижимость и шикарные иномарки на своих родственников.

До этого проворовавшиеся священники с 2004 г. летали в США, преимущественно в западные штаты (Орегон, Вашингтон), где, используя имя волынского благотворительного фонда «Вифания», собирали деньги якобы на строительство детского дома “Крик детского сердца” (“Крик дитячої душі”) в селе Пидгайцы Луцкого района.

Генеральным директором этого учреждения был Михаил Иванович Близнюк, а исполнительным директором – Василий Ксенофонтович Панасюк.

В ходе судебного процесса сотрудники данной организации заявили, что за все время деятельности этих особ сиротский дом не получил из Америки ни одного цента. Американские деньги были украдены.

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В 2016 г. от лица фонда “Light of Hope” Литовченко обратился к главам славянских церквей штата Вашингтон с просьбой расследовать деятельность украинских “благотворителей”, однако подсудимые всеми способами пытались запутать как американцев, так и украинское правосудие. А в адрес Виктора понеслись угрозы и проклятия; к делу даже подключился епископ христианского союза – Михаил Паночко, который нехотя начал разбор сложившейся в его епархии ситуации.

Такие “барыги”, наживающиеся на доверчивых верующих, только компрометируют христиан-протестантов в Украине, говорит Литовченко.

По словам Литовченко, поскольку пасторы Близнюк и Панасюк работают в объединении епископа Паночко, последнему ничего не оставалось, как прикрыть своих бездарно проворовавшихся священнослужителей. Однако ни епископская власть из Киева, ни деньги американских верующих, с помощью которых, согласно показаниям пострадавших, воры хотели подкупить судебные органы, не возымели особой силы. Пастора Василия Панасюка и его сына Леонида признали виновными, власти постановили конфисковать их имущество, а так как те скрывались от правосудия, их объявили в розыск.

Как рассказал “Славянскому Сакраменто” Виктор Литовченко, на 25 мая запланировано очередное заседание суда, где будет рассматриваться вопрос ужесточения наказания подсудимых, так как те не выполнили своего обещания и не возместили нанесенный ущерб. Ввиду неисполнения судебного решения, прокуратура требует приговорить обоих к 10 годам заключения.

Наслышавшись о скандальных действиях этой бессовестной пары, американские церкви одна за другой прекратили с сотрудничество с пасторами, поддержав Литовченко в его судебной тяжбе против мошенников. Однако украинский союз церквей игнорирует решение суда и позволяет священникам заниматься религиозной деятельностью.

Вместо того, чтобы покаяться и вернуть предназначавшиеся для миссии средства, подельники сожгли все финансовые ведомости, однако у Литовченко сохранились их копии.

В своем обращении к протестантским церквям Украины и США Литовченко также резко осуждает стремление лидера Церквей христиан веры евангельской Украины – Михаила Паночко – посеять вражду между украиноязычными и русскоязычными церквями страны. По словам Виктора Литовченко, епископ крупного религиозного объединения, включающего в себя свыше полутора тысяч общин и более 374 тысяч верующих, призывал “побить «Градами»” жителей Востока страны, так как те не желали участвовать в украинизации нации.

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Благотворительность в Америке давно уже стала бизнесом, говорит Литовченко. Именно благодаря мошенникам, орудующим по обе стороны океана, стоимость отправки гуманитарных грузов увеличивается в разы. Литовченко намерен прекратить эту тенденцию, объявив демпинг на расценки по грузоперевозкам, чтобы каждый, даже малообеспеченный американец имел возможность помочь своим братьям и сестрам, страдающим от последствий военных действий в Украине.

Между тем стали известны и другие случаи мошенничества пасторов союза Церквей христиан веры евангельской Украины. Например, однажды Василий Панасюк и его сын Леонид, приехав в США по визе, открытой им церковью, выманили у другого украинского иммигранта $107 тыс, на которые приобрели себе автомобили и отправили в Украину. В другом случае упоминается о массовых расхищениях общественного имущества местного совхоза на родине Панасюка.

В опубликованных документах указаны такие американские пасторы как Виктор Прохор (Такома), Василь Пархотюк (церковь «Добрая весть», Трайсити), церковь Григория Балдюка из Рентона, которые также жертвовали “благотворителям” с Волыни. Украинских мошенников поддерживал также президент печально известной организации Ukraine Relief Степан Скоць, являющийся пастором-миссионером Славянской миссионерской церкви “Вифания” в Сакраменто. Имеется подтверждение как минимум суммы в $1 000, переданной на ремонт здания детского дома в селе Дерно.

Спустя годы мытарств Виктор Литовченко не отчаивается и, несмотря на неудачи в прошлом, продолжает оказывать помощь беженцам с Донбасса, жертвам войны и солдатам украинской армии. Вместе с другими волонтерами он регулярно отвозит продовольственную помощь и одежду в зону АТО, а также принимает у себя детей и семьи переселенцев на Западе Украины. В его доме, который находится в селе Крупа, постоянно находятся на реабилитации беженцы из Крыма и Донбасса; всего реабилитацию уже прошли 40 человек. Новыми силами детский дом отремонтирован и приведен в нормальный вид; там теперь проживает около 30 детей-сирот.