Сын пятидесятнического дьякона из Чикаго совершил камин-аут

23-летний сын дьякона и молодежного пастора пятидесятнической церкви Малоярославца переехал в Америку и совершил камин-аут, рассказав, что всю жизнь чувствовал себя геем. Талантливый скрипач Артем Колесов, выступавший с оркестром петербургской филармонии, сегодня живет в Чикаго и играет в струнном квартете YAS.

«Я всю жизнь слышал в церкви, что гомосексуальность это большой грех, и я начал по секрету молиться, чтобы Бог сделал меня, так сказать, “нормальным”», – делится своими детскими переживаниями Артем.

Так как семья парня была бедной, трое сыновей делили одну комнату. Однажды один из братьев Артема разбудил его ночью и изнасиловал. Подобные сексуальные издевательства продолжались на протяжении четырех лет. Несмотря на плач и просьбы своей жертвы, насильник шантажировал своего брата, угрожая рассказать об их связи родителям.

«Я никогда не слышал ничего хорошего о геях. Все, что я знал о геях – это то, что они являются людьми, которых нужно ненавидеть. Я боялся, потому, что знал, что я гей», – поделился Артем.

В Канаде, куда сына дьякона пригласили играть на скрипке, Артем познакомился с представителями ЛГБТ-сообщества, которые «жили полноценной жизнью».

«Когда я впервые встретился с открытым геем в Канаде, меня начало трясти, – продолжает музыкант, – послушный христианин во мне говорил, что такие люди как я и он – мерзость перед Богом, внутри меня шла борьба: как я могу быть христианином и геем одновременно?»

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Артем рассказал, что работал переводчиком для беженцев, трудился в миссии для бездомных и учился полный день, впридачу помогая в церкви, но несмотря ни на что, он впадал в депрессию.

«Каждую ночь я молился и рыдал, чтобы Бог избавил меня от этого, я спрашивал – Господь, почему я должен проходить через все это? Исправь меня! Я хочу быть нормальным!» – продолжает делиться парень.

Но Бог молчал, и Артем решил, что Он проклял его. Несколько раз россиянин пытался покончить жизнь самоубийством.

В конце концов молодой мужчина решился рассказать матери о своей сексуальной ориентации, однако та запретила ему сообщать об этом кому-либо.

«В моей семье я часто слышал, что все геи должны быть уничтожены, что на них нужно сбросить бомбу, что если кто-то в нашей семье является геем, того следует убить голыми руками», – сообщил молодой музыкант.

В заключение Артем сказал, что обрел новый смысл жизни в своей гомосексуальности и просит гетеросексуальных и религиозных людей не презирать представителей ЛГБТ.