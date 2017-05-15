Два жителя Айовы – 46-летний Михаил Шмайдий и его 12-летний сын Тимофей погибли в автомобильной аварии в Вирджинии.

Полиция штата Вирджиния предъявила обвинения в неосторожном вождении дальнобойщику из Джорджии, вызвавшему аварию на автотрассе Interstate 81, в которой погибли два человека.

Как сообщает телеканал KCCI, авария произошла около 6 часов утра в субботу. Дорожное движение на шоссе I-81 в округе Фредерик замедлилось в районе 307-й мили из-за случившегося ранее происшествия с участием стоящего на обочине грузовика с прицепом. Водитель этого грузовика, 34-летний Милен Пепелянков из Чикаго, был оштрафован за остановку в неположенном месте из-за чего произошла первая авария с участием минивэна, пишет YourState.com.

Пока сотрудники полиции занимались данным происшествием, грузовик с прицепом, за рулем которого находился 55-летний Карл Пэрис, выехал из-за подъема дороги и приблизился к замедлившемуся потоку машин. Не успев вовремя затормозить, он врезался в «Мерседес» модели 2013 года, вызвав цепную аварию с участием пяти автомобилей.

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Водитель «Мерседеса», 46-летний Михаил Шмайдий из Айовы, и его 12-летний сын Тимофей погибли на месте. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Михаил недавно сел за руль своего спринтера. До этого, некоторое время мужчина работал медбратом в больнице штата Айова. У Михаила осталась жена и 7 детей.

Знакомые семьи просят помочь вдове и детям посредством пожертвований на GoFundMe.