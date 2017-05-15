На прошлой неделе Университет Дэвисa объявил о создании нескольких студенческих культурных организаций. Наряду с этим также было заявлено об учреждении Русской культурной ассоциации.

Фото: VRINDA GUPTA

О своем культурном опыте и желании участвовать в новообразовавшемся институте рассказывает Саша Сафонова, студентка четвертого курса по специальности «лингвистика» и член Русской культурной ассоциации (RCA). Об этом пишет северокалифорнийское студенческое издание The California Aggie.

«Я выросла в Сакраменто, где много выходцев из России. Мне захотелось узнать, отличаются ли от них русские, живущие в Дейвисе, – говорит она. – Я встретила многих армян и россиян из разных городов, и не все они соответствуют стереотипу жителей Сакраменто. Я жила в русском районе, и мне хотелось быть его частью, но я стремилась узнать и о мире за его пределами».

Президент RCA Кристина Хармонсон, студентка четвертого курса, выбрала Калифорнийский университет в Дейвисе частично из-за того, что в качестве одной из специальностей его студентам предлагается русский язык. Для нее Русская культурная ассоциация стала отличным подспорьем в изучении русской культуры.

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«Мне нравится русский язык, культура, народ, кухня и все остальное, – говорит Кристина. – Я не могу без него жить, и в тот момент, когда я познакомилась с клубом RCA, я почувствовала себя словно в семье».

Хотя клуб RCA, как и многие другие культурные организации на кампусе, в основном служит для общения, периодически он проводит для своих членов лекции и другие образовательные мероприятия, посвященные истории и политике. Но самыми популярными событиями клуба являются кулинарные вечера, где часто появляются новые даже для ветеранов клуба лица.

По словам Кристины Хармонсон, главное, что дает членство в таких культурных организациях как RCA – это дружба и опыт работы на руководящих ролях.

«Хотя мы общаемся с самыми разными людьми, всегда приятно встретить кого-то со схожими культурными ценностями, – говорит Саша Сафонова. – Я познакомилась со многими россиянами их самых разных мест. Клуб RCA – достаточно небольшое сообщество, в котором может завязываться серьезная дружба».