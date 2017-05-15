Когда в прошлом году Джеральд Николс закончил отбывать свой срок в тюрьме округа Плумас, сержант охраны сообщил ему неприятную новость: прежде чем выйти на свободу, ему придется отдать свои вставные зубы.

В противном случае, сказали Николсу, он должен будет заплатить 2 688 долларов – стоимость зубных протезов, которые ему поставили во время тюремного заключения сроком в 2 года и 8 месяцев за связанные с наркотиками преступления.

Таких денег у Николса не было. «Я сказал сержанту, что скорее останусь в тюрьме, но не уйду без своих зубов», – написал он в заявлении федеральному суду.

За зубные протезы заплатили престарелые родители Николса, которые проехали 117 миль от Сюзенвилла до Квинси, чтобы забрать его из тюрьмы.

Теперь же, после того, как судья объявил, что окружная тюрьма нарушила закон 25-летней давности о получении согласия, теперь зубную боль чувствует администрация округа Плумас, язвят журналисты.

В четверг один из адвокатов Николса назвал нарушение закона, регулирующего условия содержания заключенных, «ударом по Конституции США».

Тем временем член окружного совета Крэг Сеттлмаер в интервью изданию The Bee сообщил, что администрация округа «согласилась с решением», вынесенным 8 февраля судьей Ньюманом, и «работает над принятием правил, регулирующих обеспечение заключенных зубными протезами».