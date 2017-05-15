Студентка по международному обмену из украинского города Донецка, где уже больше трех лет идет война, просит помощи в получении американского образования.

“Выросшая в слаборазвитой стране, я всегда мечтала о лучшей жизни и о возможности получить хорошее образование. Известно, что американская система образования одна из лучших в мире, и после начала войны мои родители решили потратить все свои деньги на то, чтобы я смогла учиться в США. Несмотря на то, что я была не единственным ребенком в семье, мои родители решили дать мне шанс достигнуть своей цели, чтобы в будущем я могла помогать им и своей младшей сестре”, – написала 21-летняя Анастасия Павлюкова на сайте YouCaring, где просит денег для оплаты американского обрзование.

“Теперь я несу ответственность не только за себя, но и за свою семью, потому что я единственная, кто может им помочь. После всего, что они для меня сделали, я не могу разочаровать их, – пишет Павлюкова, – у меня есть хороший повод не сдаваться и реализовать свои планы, чтобы обеспечить лучшие жизненные условия для родителей и сестры. К сожалению, уровень жизни в Украине и в США совершенно разный”.

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Образование в США очень дорогое, особенно для студентов из других стран. Тех денег, что девушке дали родители, не хватит даже на то, чтобы получить степень бакалавра. Также студентам-иностранцам не выдаются студенческие займы, а виза F-1 не дает молодой украинке права работать в Соединенных Штатах. Стоимость проживания для иностранного студента варьируется от $29 000 до $56 000 за три семестра колледжа.

“У меня нет средств на оплату обучения, поскольку я не могу претендовать на стипендии, финансовую помощь или такие программы как Dream Act.

Девушка собирается получить диплом по специальности «бизнес-менеджмент» в муниципальном колледже Sierra. С помощью сбережений, стипендий, наград, призов и помощи от родителей девушка смогла закончить первые два года обучения.

Однако это только половина пути, и чтобы получить степень бакалавра, я должна поступить в университет. У меня уже есть план для того, чтобы покрыть расходы на проживание, но не стоимость обучения, – заключает Павлюкова. – Вот почему мне нужна ваша помощь. Даже самый малый вклад будет принят с благодарностью. Помогите мне достичь своей цели, жертвуя средства и делясь ссылкой с теми, кто верит в образование, доступное всем”.