Новая волна славянских бизнесменов покоряет Америку

Как воплотить в жизнь свою “американскую мечту”. Свежий бизнес-проект “SVOI”, штаб-квартира которого базируется в Сан-Диего, набирает обороты и расширяется по США. На бизнес-миксер в Сакраменто пришли как начинающие биснесмены, так и имеющие солидный опыт американские предприниматели.

11 мая в Сакраменто Сообщество русскоязычных бизнесменов “SVOI” собрало “под одной крышей” специалистов из разных отраслей: юристов, риэлторов, владельцев строительного и туристического бизнеса, страховщиков, муверов, автодилерова, также представителей творческих профессий.

Это уже 15-я “бизнес-тусовка” за этот год, организованная командой “СВОИ” из Сан-Диего. До Сакраменто, аналогичные встречи происходили в таких городах США, как Портленд, Денвер, Лас-Вегас, Сан-Диего, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие. По всей Америке эти нетворкинги посетили 28 тысяч участников, сообщили “Славянскому Сакраменто” инициаторы идеи.

По словам авторов идеи, подобные бизнес-встречи полезны не только для тех, кто уже достиг высот в собственном деле, но и тем, кто делает первые шаги в бизнесе, хочет учиться и ищет свежие идеи.

“Ведь самое важное для каждого делового человека — это полезные контакты и обмен опытом”, – говорят администраторы бизнес-нетворкинга, недавно стартанувшего в Южной Калифорнии.

Команде “СВОИ” удается собрать русскоговорящих предпринимателей в разных городах Америки в одном месте. Живое общение с людьми — одно из главных преимуществ таких встреч.

На митингах “своих” можно найти массу полезной бизнес-информации и провести десяток встреч с потенциальными партнерами, надежными дистрибьюторами, щедрыми инвесторами, крутыми стартаперами и маркетологами, да и просто — своими единомышленниками. В рамках нового проекта команда профессионалов помогает новоприбывшим американцам, а также бизнесменам с опытом найти Вам “своего” человека, будь это адвокат по перевозке родственников в США, риелтор, партнер с автопарком или даже личный стоматолог, который говорит по-русски.

Идея бизнес-нетворкинга принадлежит стартаперу и бизнесмену Артёму Геращенкову, он же возглавляет проект с 2014 года. Артём занимается информационными технологиями и автоматизирует бизнес более 10 лет. Технические разработки помогают ему поддерживать связь с огромным количеством бизнесменов и использовать этот человеческий ресурс для воплощения различных бизнес-проектов.