Пчел в США широко используют для опыления сельскохозяйственных растений, за что многие фермерства прилично платят хояевам пасек в сезон цветения. Двоим славянским иммигрантам были предъявлены обвинения в хранении краденой собственности – оборудования для пчеловодства, включая ульи, общей стоимостью около $150 000 – в ходе операции правоохранительных органов, которая может привлечь внимание федеральных властей.

Ллойд Каннифф, пчеловод из Шото (штат Монтана), в середине января подал заявление в полицию, обнаружив, что 488 ульев с его пчелами исчезли с участка в Калифорнии. Каннифф, как и многие другие пчеловоды, возит пчел в Калифорнию на сезон опыления миндаля, пишет Great Falls Tribune.

В воскресенье почти все украденное оборудование благодаря работе правоохранительных органов и помощи местных пчеловодов было возвращено в Монтану.

Пасека Канниффа находится в шести милях от Шото, неподалеку от Скалистых гор. Но возвращенные ему пчелы пока живут на отдельном поле к югу от города – на случай, если они поражены болезнью или клещами. По его словам, только осенью можно будет с уверенностью сказать, все ли в порядке с ульями и пчелами. А пока он содержит их в карантине, наблюдая за их здоровьем и пытаясь оправиться от понесенных убытков.

Каннифф, владелец пасеки Beeline Honey в Шото, стал одним из 10 жертв преступлений в семи округах Калифорнии – сельскохозяйственных краж, которые, по мнению правоохранительных органов округа Фресно, совершили русские украинцы с целью финансирования преступных организаций.

По теме: “Русский” пасечник из Сакраменто украл сотни пчелиных семей

«Для нас это относительно новый вид краж, – говорит детектив Андерс Солис, член группы по расследованию сельскохозяйственных преступлений, которая работала над делом Канниффа. – Они начались около трех лет назад».

По словам Солиса, большинство краж ульев было совершено на севере штата, в округе Сакраменто. Пчелы Канниффа были украдены еще дальше к северу, в Юба-Сити. В ходе расследования группа следователей неоднократно сталкивалась со случаями, когда русские украинцы крали пчел друг у друга.

«Как правило, они крадут друг у друга, а большие количества пчел воруют у американских компаний и у таких пчеловодов как Ллойд, – рассказал Солис в телефонном интервью в четверг. – Некоторые из их жертв также были русскими украинцами».

Как сообщил детектив Солис, среди русских украинцев много добропорядочных пчеловодов. Поэтому неудивительно, что основная часть русско-украинского фермерского сообщества возмущена теми, кто порочит их имя.

«В разговорах со мной русские пчеловоды жаловались на то, что воры порочат их имя и лишают доверия фермеров, – сказал Солис. – Все пчеловоды, ставшие жертвами краж, с готовностью сотрудничали с нами».

По словам Солиса, число краж всегда возрастает в январе, перед началом сезона опыления миндаля. Большинство преступлений происходит в окрестностях Сакраменто, где и были украдены пчелы Канниффа.

Когда Каннифф обнаружил отсутствие своих ульев, он решил, что преступники были хорошо организованы, основываясь на следах двух 2-тонных грузовиков, ведущих с места кражи. Он боялся, что больше не увидит своих пчел. Ульи и прочее оборудование были куплены недавно и не имели отличительных меток с названием его компании.

«Хотя позже я понял, что никакие метки не помогли бы, – сказал Каннинг. – Они бы просто закрасили их».

Через пару недель после кражи группа по сельскохозяйственным преступлениям округа Фресно нащупала след. Американский наемный работник на одной из русско-украинских пасек заметил, что один из ульев соответствует описанию, которое дал ему друг из Миссури. Пчеловод из Миссури прилетел в Калифорнию, передал правоохранительным органам фотографии украденных у него ульев, и расследование набрало ход.

Полицейские обнаружили три места, связанных с предполагаемыми ворами: пасека, которую они арендовали, принадлежащее третьему лицу пастбище, на котором они находились незаконно, и участок вдоль автомагистрали, где они прятали украденные ульи в канаве.

Детективы округа Фресно обнаружили ульи, принадлежащие 10 жертвам краж, и совершили два ареста по обвинению в хранении краденого. Расследование продолжается, и возможны новые аресты и обвинения, сообщил Солис.

Как сообщает Управление шерифа округа Мадера, во Фресно по этому делу был задержан 51-летний Павел Тверетинов, где на одном из участков находилось 32 поддона с пчелиными ульями общей стоимостью $35 000.

Читайте также: Русская мафия дальнобойщиков орудует в Калифорнии

«Возможно, мы предъявим обвинения в краже, – сказал Солис. – Федеральные агентства также имеют свой интерес в этом деле из-за высокой стоимости украденного, возможности участия организованной преступности и того факта, что подозреваемые и несколько ульев были обнаружены в другом штате, в Северной Дакоте».

Общая стоимость украденных пчел и оборудования составляла $224 000, из них было обнаружено и возвращено владельцам примерно две трети. Часть украденного так и не была найдена, а многие ульи были повреждены до нерабочего состояния, пишет издание.

Большинство обнаруженного оборудования было собрано из разных частей, сообщил Каннифф. Многие ульи были найдены в полуразобранном виде.

На прошлой неделе Каннифф получил фотографию от калифорнийского пчеловода, сотрудничавшего с правоохранительными органами. Хотя на ульях Канниффа не было меток, он опознал недавно купленное оборудование и самодельные ручки, которыми он оборудовал ульи. 2 мая он прилетел в Калифорнию и опознал свои ульи, найденные в трех разных местах. В воскресенье он с помощью нескольких транспортных компаний привез своих пчел обратно в Монтану.

По словам Канниффа и Солиса, воры использовали пчел для опыления миндальных деревьев, получив при этом прибыль в размере около $100 000.