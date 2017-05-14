В школах округа Йоло бушует крайне инфекционный норовирус

Служба здравоохранения округа Йоло сообщает о вспышке желудочно-кишечного заболевания, среди симптомов которого – боль в животе, рвота и диарея. Эпидемия поразила более 952 учащихся, преподавателей и сотрудников образовательных учреждений округа.

Количество заболевших растет с вызывающей беспокойство скоростью. Лабораторные исследования показали, что заболевание вызывается крайне инфекционным норовирусом.

Норовирус – основная причина вспышек диареи и рвоты в США. Он распространяется через контакты с инфицированными больными, прикосновение к зараженным поверхностям и употребление зараженной пищи или воды. Вирус может переноситься по воздуху и оседать на различных поверхностях, что способствует его распространению. Выделения больного могут содержать норовирус, поэтому при уходе за инфицированными требуется соблюдать осторожность. После выздоровления человек еще по крайней мере три дня остается носителем вируса.

Симптомы заболевания включают высокую температуру, тошноту, рвоту, диарею и боль в желудке. Болезнь длится от 1 до 3 дней, однако после исчезновения симптомов больной по-прежнему способен заражать окружающих, особенно в первые 48 часов. Средств против норовируса не существует. Основные меры по предотвращению распространения инфекции – регулярно мыть руки и оставаться дома как минимум 48 часов после исчезновения симптомов болезни.

Округ Йоло опубликовал список некоторых учебных заведений, где бушует вирус. Вирус обнаружен в 32 заведениях. Вот некоторые из них, где количество зараженных студентов наиболее ощутимо:

• Davis Joint Unified School District (181)

• Esparto Unified School District (49)

• Washington Unified School District (217)

• Woodland Joint Unified School District (434)

• Winters Joint Unified School District (39)

• University of California, Davis (32)

В скобках отмечено количество болеющих учащихся.