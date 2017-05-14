13 ноября 2016 года Ольга Литвиненко из Гринвича завоевала титул «Мисс Коннектикут 2017», получив шанс представлять свой штат на конкурсе «Мисс США 2017». Конкурс состоится в июне 2017 года, сообщает Pageants News.



26-летняя Ольга Литвиненко, выпускница Сиракузского университета, управляет собственной компанией по маркетингу, планированию мероприятий и менеджменту. На конкурс красоты Ольгу привела спортивная травма – разрыв связки.

«Я была баскетболисткой, но не могла играть в баскетбол, – рассказывает она. – Мне пришла рекламная листовка с предложением поучаствовать в конкурсе красоты. Я решила попробовать и, кто бы мог подумать, выиграла».

В 2007 году, учась в школе, Ольга победила на конкурсе «Юная мисс Коннектикут 2007». Ольга Литвиненко родилась в Киеве, ее семья переехала в США в поисках лучшей жизни, когда Ольге было всего три года.