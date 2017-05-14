Благотворительная организация Host Ukraine ищет семьи американцев, желающих приютить украинских детей-сирот на лето. Как сообщают активисты организации, для участия в программе требуется внести пожертвования в размере $2 995 за каждого ребенка. Из этой суммы оплачивается перелет и трансфер детей в приемную семью. Для некоторых детей доступны стипендии.

“Прямым следствием войны между Украиной и Россией стала нехватка бюджетных средств для обеспечения адекватного питания, медицинского обслуживания и других основных нужд в системе государственных детских домов. К тому же война создала множество сирот, еще более повысив нагрузку на систему социального обеспечения, – говорится на сайте организации Host Ukraine, зарегистрированной в штате Кентукки. – Мы ищем любящие гостевые семьи, готовые этим летом открыть свои сердца и двери для украинских сирот”.

Дети будут находиться в стране с 15 июня по 30 августа. Стоимость участия составляет $2 995, но существуют стипендии в размере от $500 для детей 12 лет и старше, а также для групп из братьев и сестер.

Host Ukraine – зарегистрированная некоммерческая добровольческая организация, которая в сотрудничестве с украинскими партнерами привозит детей-сирот на летние каникулы в Соединенные Штаты, “где они живут в любящих американских семьях”.

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Исполнительный директор Host Ukraine усыновил шестерых детей из Украины и более 10 лет сотрудничал с украинскими партнерами. В команде Host Ukraine добровольцев работают энтузиасты, которые обладают опытом усыновления и приема гостей, а также имеют связи в Украине.

“Гостевые семьи – это способ проявить любовь и заботу к детям, многие из которых лишились в жизни всего. Наши дети живут в государственных детских домах в разных регионах Украины. Обычно это те, чьи родители погибли или были лишены родительских прав. Как исключение, иногда мы привозим ребенка, живущего в приемной семье”, – подчеркивают активисты американской программы.

Зимой детских дома в Украине часто бывают лишены элементарных удобств. В общежитиях нет или почти нет отопления, отсутствует горячая вода, мыло, стиральный порошок, туалетная бумага и средства женской гигиены. Поэтому пребывание в американской приемной семье должно частично компенсировать нелегкую бытовую жизнь ребенка, говорят авторы инициативы.