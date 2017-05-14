Как сообщают правоохранительные агенства юго-восточной Флориды, гражданин Гватемалы был арестован после того, как он позвонил в службу 911 и попросил депортировать его.

Фото: U.S. Immigration and Customs Enforcement

Служба шерифа округа Коллье сообщила, что 29-летний Сезар Санчес позвонил из Нейплса и сказал оператору, что хочет, чтобы его отправили назад в Гватемалу. На аудиозаписи, публичный доступ к которой был открыт в пятницу, мужчина говорит, что ему плохо, но уточняет: «Это не срочно. Я просто хочу, чтобы меня депортировали».

Во вторник вечером сотрудник Службы шерифа обнаружил Санчеса и арестовал его за нарушение правил пользования номером службы спасения, что является преступлением, передает AP.

Задержанный находится под стражей в окружной тюрьме и предстанет перед судом 31 мая. Согласно отчету об аресте, Санчес будет передан Иммиграционной и таможенной полиции.