Адвокаты главы Белого дома сообщили, что президент «за некоторым исключением», не получал доходы из России, сообщает Голос Америки.

Адвокаты президента Дональда Трампа заявили агентству Associated Press, что детальный анализ налоговых деклараций главы Белого дома за последние 10 лет не выявил «никаких доходов, полученных от российских источников», за исключением нескольких эпизодов.

Письмо, переданное в новостное агентство от имени адвокатской фирмы Morgan, Lewis & Bockius LLP, не содержит копий налоговых деклараций, и приводит данные только за 10 лет. Как отмечает AP, обращение представителей президента стало еще одной попыткой закрыть вопрос о возможных связях Дональда Трампа с Россией.

В документе утверждается, что российские граждане не инвестировали в активы, контролируемые Дональдом Трампом. У главы Белого дома также нет никаких долгов перед российскими предпринимателями.

В числе «некоторых исключений» адвокаты упомянули доход, полученный за проведение в Москве в 2013 году конкурса «Мисс Вселенная», и недвижимость, проданную одному из российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву в 2008 году за 95 миллионов долларов.

Кроме этого, юристы подчеркивают, что в последние 10 лет Trump Organization «с большой долей верятности» продавала или сдавала недвижимость в аренду частным лицам или компаниям «которые могли получать доходы из российских источников».

В Белом доме пояснили, что эта информация была раскрыта по распоряжению президента США в ответ на официальный запрос сенатора-республиканца Линдси Грэма, потребовавшего предоставить данные о любых контактах и связях Дональда Трампа с Россией.

Накануне в интервью телеканалу NBC глава Белого дома еще раз заявил, что не поддерживает никаких бизнес-контактов с Россией.

«У меня нет никаких инвестиций в России, вообще никаких, – сказал Дональд Трамп. – У меня нет недвижимости в России. Многие думали, что мне принадлежат офисные здания в Москве. Но у меня нет недвижимости в России».