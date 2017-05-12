Молодая семья в Сакраменто собирают деньги на борьбу с онкологией. Супруги Вилкин из Розвилла с помощью этих денег надеются побороть страшную болезнь, постигшую молодую маму.

Фото: GoFundMe

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в 34-летнем возрасте Людмиле Вилкин был поставлен диагноз – рак груди.

“Помогите Миле побороть рак, – говорится в объявлении о материальном помощи на краудфандинговом сайте GoFundMe. – Осенью 2016 года, в возрасте 34 лет, у Милы обнаружили рак груди. Самое чудесное время года неожиданно омрачилось темной тучей”.

Согласно сообщению Алены Саленик из Розвилла, фонд для “замечательной жены и чудесной матери” создали друзья Милы Вилкин.

В семье Вилкин – четверо детей – Арнольд-младший (10 лет), Лиана (8 лет), Калеб (5 лет) и Рэйчел (2 года)”.

Сейчас Мила проходит курс химиотерапии и соблюдает строгую диету, из-за чего она крайне слаба и не в состоянии заниматься домашними делами – готовить обед и заботиться о детях.

“Мила всегда была примером здорового образа жизни! К сожалению, это не спасло ее от ужасной болезни, – написала Алены Саленик. – Рак всегда приходит неожиданно, и на борьбу с ним уходит много сил и средств. Спасибо тем из вас, кто решил сделать вклад в фонд Милы”.

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У Милы была медицинская страховка, но после диагностирования рака груди она “таинственным образом исчезла из компьютерной системы”, и теперь ей придется самой оплачивать все медицинские расходы. Ее муж Арнольд отпрашивается с работы, чтобы ухаживать за Милой и детьми, и из-за этого семья еще больше нуждается в финансовой поддержке.