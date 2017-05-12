На этой неделе произошло два убийства в Сакраменто. Около 12 часов дня 11 мая 2017 года диспетчерский центр Службы шерифа получил сообщение о перестрелке в квартале 5200 по Фрутридж-Роуд в Южном Сакраменто.

Выехавшие на место происшествия сотрудники Службы шерифа обнаружили на парковке торгового комплекса двух лежащих на земле мужчин с огнестрельными ранениями. Медики из Пожарной охраны Сакраменто констатировали смерть обоих пострадавших. На вид жертвам было около 20 лет.

Свидетели слышали в районе выстрелы и видели не менее двух подозреваемых, скрывшихся с места происшествия на джипе светлого цвета по восточному направлению Фрутридж-Роуд. Более подробное описание подозреваемых отсутствует, мотивы убийства на данный момент неизвестны.

Имена убитых будут обнародованы Службой коронера округа Сакраменто после оповещения ближайших родственников: ими оказались родные братья – 19-летний Дэниел Роберт Мурти и 15-летний Сергио Мурти.

Спустя сутки один из подозреваемых был задержан полицией Сакраменто, им оказался некий Хай Хоанг. Эти убийства в Сакраменто будут вскоре раскрыты, обещают местные следователи. Правоохранительные органы ищут второго соучастника.