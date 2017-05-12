Нелегальная иммиграция в Сакраменто попалась на удочку предприимчивого бизнесмена, который предлагал усыновить каждого, обратившегося к нему нелегала.

Фото: The Sacramento Bee

Как сообщил федеральный прокурор в Сакраменто Филлип Талберт, сегодня суд присяжных признал 64-летнего Хеламана Хансена из Элк-Гроув виновным в организации мошеннической схемы по усыновлению взрослых, жертвами которой становились недокументированные иммигранты.

После 11-дневного суда присяжные нашли Хансена виновным в 12 случаях почтового мошенничества, 3 случаях банковского мошенничества и 2 случаях поощрения нелегальной иммиграции для получения личной денежной выгоды.

Согласно представленным в суде свидетельствам, с октября 2012 года по январь 2016 года Хансен и его сообщники организовывали такие предприятия как «Americans Helping America», предлагающие платное участие в так называемой «миграционной программе». Основным моментом этой программы было ложное утверждение, что взрослые иммигранты могут получить американское гражданство путем официального усыновления гражданином США и выполнения ряда дополнительных условий. Вначале участники программы вносили ежегодную плату в размере 150 долларов, но постепенно ее размер вырос до $10 000.

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Хотя несколько жертв мошеннической схемы успешно прошли этап усыновления, ни один из них так и не получил гражданства. Уже в октябре 2012 года Хансен был проинформирован Службой гражданства и иммиграции США о том, что иностранцы, усыновленные после достижения ими 16-летнего возраста, не могут получить гражданство с помощью рекламируемого Хансеном способа. Несмотря на это, Хансен и его подручные выманили у примерно 500 своих жертв, вступивших в мошенническую программу, более миллиона долларов.

Судебный процесс над Хансеном стал результатом расследования ФБР и Иммиграционной и таможенной полиции США. Обвинителями выступили федеральные прокуроры Андрэ Эспиноза и Кэтрин Лайдон.

Приговор Хеламану Хансену должен будет вынести федеральный окружной судья Моррисон Инглэнд 3 августа 2017 года. По закону Хансену грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и $250 000 штрафа за каждый случай почтового и банковского мошенничества, а также 10 лет заключения и $250 000 штрафа за каждый случай поощрения незаконной иммиграции с целью получения личной денежной выгоды.