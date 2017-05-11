Война между Россией и Украиной должна закончится, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил через Твиттер сразу после официальных встреч с российским и украинским министрами иностранных дел.

Как известно в среду президент США Дональд Трамп провел встречу с Сергеем Лаврорвим в ходе которой подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений. В тот же день Дональд Трамп встретился с главой МИДа Украины Павлов Климкиным.

“Вчера, в течение одного дня, я провел встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины, Павел Климкин. ДАВАЙТЕ ДОСТИГНЕМ МИРА!”, – только что написал в своем аккаунте в Twitter Дональд Трамп.

Ранее в мае президент США подписал закон о бюджетном финансировании, который в целом выделяет более 500 000 000 долларов в поддержку Украины включая военной помощью.

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Отметим, что необъявленная война между Россией и Украиной идет уже четвертый год. По информации военных ведомств Украины, в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины только погибших украинских военных насчитывается 2,6 тысячи. Около 10 тыс. военнослужащих получили ранения.