Вам нравится Северная Калифорния с ее высокими расходами на проживание и хорошим выбором рабочих мест в сфере высоких технологий? Или же вы предпочитаете солнечную Южную Калифорнию? Компания SmartAsset составила список городов штата, в которых лучше всего жить с семьей.

Города оценивались по множеству критериев, а именно: количество семей за чертой бедности, средняя величина долга у малоимущих семей, процент населения моложе 20 лет, процент выпускников школ, поступающих в колледж, процент недоучившихся в колледже, медианная величина расходов на жилье, медианный доход на семью, количество имущественных и насильственных преступлений, медианный рост цен на недвижимость, уровень безработицы и стоимость мест в детских садах.

Розвилл, лучший выбор по версии SmartAsset, лежит в 20 милях к северо-востоку от Сакраменто. Он предлагает молодым семьям хорошую систему образования и развитую местную экономику. Розвилл занял четвертое место по количеству выпускников школ, поступающих в колледж; 93% студентов города проходят обучение до конца. Также город попал в первые 25 мест по уровню безработицы и бедности. Он является одним из самых популярных мест, где покупает дома поколение двухтысячных.

Как сообщает портал SF Like, ранее Розвилл попадал в список самых безопасных городов США.

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Фримонт, один из самых безопасных городов страны, также подходит для семейного проживания. Он не только находится в первой двадцатке рейтинга благодаря низкому количеству имущественных и насильственных преступлений, но и предлагает родителям отличные возможности получения заработка благодаря близости к Силиконовой долине. Уровень безработицы составляет всего 6,4%, а медианный доход на семью превышает $100 000. Однако для того, чтобы жить во Фримонте, требуется иметь достаточно высокие доходы. Средняя годовая стоимость места в детском саду здесь составляет более $15 000, а за жилье приходится платить чуть меньше $2 000 в месяц.

Торренс, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса – еще один неплохой вариант для семей, которые превыше всего ценят безопасность. Он вошел в первые 25 мест списка благодаря низкому уровню как имущественных, так и насильственных преступлений. Особенно он выделяется по этим показателям на фоне Лос-Анджелеса, где количество преступлений вчетверо выше.

Также Торренс оказался на шестом месте по проценту заканчивающих колледж – 96%. Потенциальным недостатком для молодых родителей станет относительно небольшое число других детей – только 23% жителей Торренса находятся в возрасте до 20 лет. По этому показателю город занял 107-е место в списке SmartAsset.

Еще один город в регионе Сакраменто, попавший в первую десятку списка – это Роклин. Если вы работаете в Сакраменто и для вас важна безопасность, то возможно, вместо Розвилла вам лучше выбрать Роклин. Он занял 9-е место по количеству насильственных преступлений – 104 на каждые 10 000 жителей. Также он вошел в первые 25 мест по пяти другим показателям, включая количество семей за чертой бедности, процент заканчивающих колледж, медианный доход на семью, количество имущественных преступлений и процент поступающих в колледж.

Следующий номер, Маунтин-Вью, вошел в первые 30 городов рейтинга по шести показателям, главными из которых стали уровень безработицы (6,1%), медианный рост цен на недвижимость (12,3%) и медианный доход на семью ($103 488). По росту цен на недвижимость город занял первое место, а по двум другим показателям вошел в пятерку лидеров.

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Самый маленький город из первой десятки списка, Дейвис, набрал столько же баллов, сколько и Маунтин-Вью. Он отличается самыми низкими расходами на жилье – среднему жителю города оно обходится всего в $1 381 в месяц. Система образования Дейвиса достаточно развита – он вошел в первые 25 мест по проценту как поступающих в колледж, так и заканчивающих его. Ситуация с рабочими местами в городе также неплохая, безработица составляет 6,3%.