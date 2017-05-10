Президент США Дональд Трамп в среду встретился в Белом доме с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Это первая с момента инаугурации личная встреча Трампа с российским дипломатом столь высокого уровня.

Фото: EPA

Лавров вошел в Белый дом через западный вход, куда журналистов не допускают, передает Голос Америки.

Президент Трамп высоко оценил состоявшуюся беседу с российским министром. По словам президента, его встреча с Лавровым прошла «очень-очень хорошо».

Характеризуя беседу, президент остановился, в частности, на сирийском вопросе. «Мы говорим о Сирии, и я думаю, что мы будем очень хорошо относиться к Сирии, и все, что происходит, очень, очень, очень позитивно, – сказал Трамп. – Мы намерены остановить убийства и смерти… Все работают в этом направлении».

Как сообщается, во встрече Трампа и Лаврова принял участие посол РФ в США Сергей Кисляк.

Ранее в тот же день в Госдепартаменте состоялась встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой российского МИДа.

Перед началом встречи в Госдепартаменте главы внешнеполитических ведомств США и РФ кратко побеседовали с журналистами.

«Я хочу поприветствовать министра иностранных дел Лаврова в Государственном департаменте и выразить ему признательность за его визит в Вашингтон с тем, чтобы мы могли продолжить наш диалог и обмен мнениями, который начался в Москве, по очень широкому кругу тем», – сказал госсекретарь Тиллерсон.

Один из заданных журналистами вопросов касался отставки директора ФБР Джеймса Коми. «Ляжет ли увольнение Коми тенью на ваши переговоры, господа?» – спросила Андреа Митчел.

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«Он уволен? Вы шутите! Не может быть» – отреагировал Лавров.

Напомним, что некоторые законодатели-демократы крайне обеспокоены ходом расследований по делу о российском вмешательстве в выборы и возможном сговоре между приближенными Трампа и Россией.

По словам сенатора-демократа Бена Кардина, он хотел бы, чтобы Тиллерсон донес эти опасения до Лаврова. «Это была атака на нашу страну. Россия пыталась подорвать нашу свободную избирательную систему, повлиять на исход выборов в Америке, и это очень серьезное дело, – сказал Кардин. – Мы хотим выяснить, что именно они делали, и принять меры для защиты нашей страны и наших демократических институтов. Мы также считаем, что в отношении России нужно ввести дополнительные санкции».

По итогам состоявшихся встреч Сергей Лавров провел пресс-конференцию в посольстве РФ в Вашингтоне.

Характеризуя содержание беседы с главой Белого дома, Лавров констатировал: «Президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные деловые прагматичные отношения, и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно, что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина – на конкретные результаты, которые будут ощутимы и которые позволят снимать проблемы, в том числе и международной повестки дня».

Глава МИДа РФ отметил, что вопрос о санкциях против России в ходе беседы с президентом Трампом не обсуждался.

«Сейчас наш диалог свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы, – заявил Лавров.– Администрация Трампа – и сам президент, и госсекретарь – я в этом сегодня в очередной раз убедился – люди дела, и они хотят договариваться. Договариваться не ради того, чтобы показать кому-то какие-то свои достижения в сфере идеологических предпочтений, а договариваться ради того, чтобы решать конкретные вопросы. Решать вопросы, от которых зависит и развитие страны, и благополучие граждан, и от которых зависит и урегулирование конфликтов в самых разных частях мира».

Коснулся Лавров и вопроса о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. «Президенты, когда они говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита Двадцатки в Германии в первой декаде июля, и сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул, и по Сирии и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты», – уточнил министр.

«Мы наблюдаем то, что происходит у вас здесь в отношении России и о ее якобы решающей роли в вашей внутренней политике», – сказал министр иностранных дел РФ. – Мы с президентом Трампом говорили о конкретных вещах, и этой вакханалии никто из нас не касался».

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«Конечно, мы наблюдаем этот абсолютно ненормальный фон, на котором отношения развиваются», – пояснил Лавров. «Мне кажется, – продолжал он, – просто даже унизительно для американского народа слышать, что внутренней политикой США руководит Российская Федерация».

Глава российской дипломатии выразил удивление по поводу попыток применения подобных категорий к такой великой стране, как США. По словам Лаврова, пытаясь представить, что кто-то руководит Америкой извне, некоторые политики наносят вред американской политической системе.

«Вы знаете, вроде взрослые люди все, да? Я не думал никогда, что придется на такие вопросы отвечать, тем более – в Соединенных Штатах Америки, с вашей глубоко развитой демократической и политической системой, – так охарактеризовал ситуацию Лавров.– Президент Трамп публично неоднократно говорил о том, что он думает относительно утверждений, будто мы вмешиваемся в ваши внутренние дела, и мне достаточно его публичных заявлений, тут нет никакой нужды в том, чтобы как-то секретно, на ухо нам об этом сообщать. Мы знаем позицию президента Трампа и знаем позицию тех, кто пытается доказать обратное. Беда в том, что ни одного, ни единого факта, ни единого доказательства никто никому не предъявил. Вот, собственно говоря, и все».

«Я считаю, что всегда, когда люди занимаются делом, а не пытаются излагать идеологические предпочтения и заниматься пропагандой, это всегда полезнее для отношений. Вот, собственно, на этом и основываются наши ожидания», – отметил Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане, Лавров отверг утверждения о помощи талибам со стороны РФ. Вместе с тем он подчеркнул необходимость сотрудничества всех афганцев, направленного на нормализацию положения в стране.

Российский министр отметил необходимость искоренения терроризма; коснувшись вопроса об урегулировании сирийского кризиса, он заявил, что в ходе сегодняшней беседы президент Трамп говорил о победе над терроризмом как о приоритете США в сирийском вопросе. Мы полностью с этим солидарны, заявил Лавров.