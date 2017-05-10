Устали ездить в Сан-Франциско, чтобы улететь более дешевым рейсом? Не исключено, что вскоре эта ситуация изменится, передает ABC. По информации телеканала, новое соглашение cнизит цены на авиабилеты в Сакраменто.



Благодаря новому пятилетнему соглашению между авиаперевозчиками и округом Сакраменто, которое вступит в силу 1 июля, цены на рейсы из международного аэропорта Сакраменто могут стать более доступными.

В докладе перед управляющим советом округа директор системы аэропортов Джон Уит подчеркнул, что благодаря новому договору SMF станет «конкурентоспособным» среди остальных аэровокзалов Калифорнии.

«Обратите внимание на стоимость авиабилетов, она падает. Конкуренция неизменно приводит к понижению цен», – сказал Уит.

Ожидается, что к 2018 году стоимость перелетов снизится почти на 11%.

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Администрация округа выражает надежду, что новый договор приведет к улучшению ее отношений с авиалиниями. Переговоры по заключению договора продолжались почти год.

По словам Уита, благодаря перспективе заключения соглашения авиалинии за последнее время открыли несколько новых маршрутов.