Многодетная семья из Сакраменто ютится в двух комнатах  

Украинская семья из Сакраменто Сергей и Татьяна Миронюк усыновили шестерых детей, в том числе трех из Украины и одну девочку из Болгарии. Остальных четырех детей славяне приняли из американских семей, для которых бремя усыновления оказалось слишком тяжелым. Например, одна из них – 15-летняя Иллиана – жила в другой украинской семье на Гавайях, но приемные родители не справились с ее воспитанием.

Похожая ситуация произошла и с двумя братьями из Болгарии, Димчи и Елисеем, от которых также отказались американские приемные родители. Власти уже хотели разделить братьев или даже вернуть их обратно на родину, как подоспели наши украинские иммигранты из Сакраменто и предложили братьям некоторое время пожить у себя, а затем и вовсе усыновили.

15-летнюю Алину молодая пара взяла из еще одной приемной семьи в штате Род-Айленд.

Еще двое детей являются для Сергея и Татьяны родными. Таким образом, всего семья иммигрантов насчитывает 12 человек.

Ранее Сергей жил в Луцке, Волынская область Украины. Татьяна со своей семьей также приехала в США из Волынской области.

Несмотря на то, что многие родственники отказались помогать молодой семье, члены славянской церкви «Пробуждение» из Сакраменто подключились к поддержке и сейчас перестраивают их жилище. По словам Сергея, двухкомнатный дом уже не вмещает всех детей – некоторым из них приходится спать на самодельных трехъярусных кроватях во временной пристройке.

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Приемные дети семьи Миронюков очень разные, однако их объединяет одно – сложности с воспитанием и обучением. Так как не все из них могут успешно посещать общественную школу, детям приходится оставаться на домашнем обучении. Их занятия проходят во «времянке», больше напоминающей гараж, чем жилую комнату.

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Большая интернациональная семья ютится в небольшом двухкомнатном доме в Антилопе – шестерым детям приходится спать на трехъярусных кроватях, словно в плацкартных вагонах с третьей полкой.

Семья обратилась к общественности с просьбой о помощи – им требуется $70 тыс для приобретения стройматериалов. С помощью волонтеров Миронюки планируют надстроить над своим домом второй этаж.

Первый этап марафона семья уже открыла – на сайте благотворительных пожертвований YouCaring объявлен сбор средств на расширение дома. В данный момент им требуется $30 тыс.

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