Многодетная семья из Сакраменто ютится в двух комнатах  

Украинская семья из Сакраменто Сергей и Татьяна Миронюк усыновили шестерых детей, в том числе трех из Украины и одну девочку из Болгарии. Остальных четырех детей славяне приняли из американских семей, для которых бремя усыновления оказалось слишком тяжелым. Например, одна из них – 15-летняя Иллиана – жила в другой украинской семье на Гавайях, но приемные родители не справились с ее воспитанием.



Похожая ситуация произошла и с двумя братьями из Болгарии, Димчи и Елисеем, от которых также отказались американские приемные родители. Власти уже хотели разделить братьев или даже вернуть их обратно на родину, как подоспели наши украинские иммигранты из Сакраменто и предложили братьям некоторое время пожить у себя, а затем и вовсе усыновили.

15-летнюю Алину молодая пара взяла из еще одной приемной семьи в штате Род-Айленд.

Еще двое детей являются для Сергея и Татьяны родными. Таким образом, всего семья иммигрантов насчитывает 12 человек.

Ранее Сергей жил в Луцке, Волынская область Украины. Татьяна со своей семьей также приехала в США из Волынской области.

Несмотря на то, что многие родственники отказались помогать молодой семье, члены славянской церкви «Пробуждение» из Сакраменто подключились к поддержке и сейчас перестраивают их жилище. По словам Сергея, двухкомнатный дом уже не вмещает всех детей – некоторым из них приходится спать на самодельных трехъярусных кроватях во временной пристройке.

По теме: Количество украинских беженцев в Сакраменто продолжает стремительно расти

Больная гепатитом 13-летняя Роза рассказала «Славянскому Сакраменто», что ей очень нравится в Америке, а ее семья – «просто класс!»

Приемные дети семьи Миронюков очень разные, однако их объединяет одно – сложности с воспитанием и обучением. Так как не все из них могут успешно посещать общественную школу, детям приходится оставаться на домашнем обучении. Их занятия проходят во «времянке», больше напоминающей гараж, чем жилую комнату.

Большая интернациональная семья ютится в небольшом двухкомнатном доме в Антилопе – шестерым детям приходится спать на трехъярусных кроватях, словно в плацкартных вагонах с третьей полкой.

Семья обратилась к общественности с просьбой о помощи – им требуется $70 тыс для приобретения стройматериалов. С помощью волонтеров Миронюки планируют надстроить над своим домом второй этаж.

Первый этап марафона семья уже открыла – на сайте благотворительных пожертвований YouCaring объявлен сбор средств на расширение дома. В данный момент им требуется $30 тыс.