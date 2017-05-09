Во вторник сотням рабочих ядерного объекта на западе штата Вашингтон было приказано спрятаться в укрытии после обрушения подземного тоннеля, в котором находились грузовые вагоны с радиоактивными отходами.

Фото: hanford.gov

Власти не зафиксировали выброса радиации на Хэнфордском комплексе, и никто из персонала не пострадал в результате инцидента, сообщил представитель департамента экологии штата Вашингтон Рэнди Брэдбери.

Сразу после происшествия установить причину обрушения тоннеля не удалось. В момент обрушения рабочих в тоннеле не было. По словам официальных лиц, на месте инцидента наблюдается проседание грунта глубиной 1,2 метра на территории 37,1 кв. метров.

«Местонахождение всех сотрудников было установлено. Никто не пострадал, и признаков радиационного заражения не обнаружено», – сказал Дестри Хендерсон, представитель Хэнфордского центра по экстренным ситуациям.

В настоящее время Хэнфордский ядерный комплекс выведен из эксплуатации. Ранее на нем производили плутоний для атомных бомб, которые были применены в самом конце Второй мировой войны. Последний действующий реактор был закрыт в 1987 году, однако в результате производственного процесса на территории комплекса остались миллионы литров радиоактивных отходов.

Обрушение тоннеля было обнаружено во время обычной проверки. Инцидент произошел во время масштабных работ по очистке комплекса, которые ведутся с 1980 года. Ежегодно на это уходит 2 миллиарда долларов.

Как ожидается, работы по очистке территории комплекса будут продолжаться до 2060 года и обойдутся в 100 миллиардов долларов.

В 2016-м году на Хэнфордском комплексе произошла утечка из крупного резервуара с ядерными отходами. По словам бывшего сотрудника комплекса, это было «катастрофой».

Тогда Министерство энергетики США заявило, что сообщения о последствиях утечки преувеличены, а сама утечка была «ожидаемой» по мере проведения работ по освобождению резервуара от отходов