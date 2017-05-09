Около 6:45 вечера 8 мая 2017 года диспетчерский центр Службы шерифа получил звонок о нападении, происходящем в квартале 10800 по Олсон-Драйв в городе Ранчо-Кордова. Звонивший сообщил о том, что некий мужчина бил и душил сидящую в автомобиле женщину, а затем пытался вытащить ее из машины.

Фото: The Sacramento Bee

Офицер полиции Ранчо-Кордовы выехал на место происшествия и вступил в контакт с подозреваемым, который не подчинился приказам остановиться. Когда полицейский попытался арестовать подозреваемого, тот оказал физическое сопротивление. Схватка продолжилась на другой стороне Олсон-Драйв и на парковке мотеля. В ходе борьбы полицейский упал на выложенную речной галькой площадку. Подозреваемый схватил один из крупных камней и ударил полицейского по голове, нанеся ему травму, после чего полицейский выхватил табельный пистолет и выстрелил.

Подозреваемый побежал по направлению к автотрассе Highway 50. Он был обнаружен на северной стороне шоссе сотрудником отдела K9 Службы шерифа и вторым патрульным офицером. Для задержания подозреваемого была выпущена служебная собака. Подозреваемый ударил собаку камнем и попытался напасть на полицейских. Оба полицейских открыли огонь, раненый подозреваемый упал на землю и был арестован. Полицейские немедленно приняли меры по спасению его жизни, сообщает Управление шерифа Сакраменто.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники Пожарной службы Сакраменто отвезли подозреваемого в местный госпиталь, где он скончался от полученных ранений.

Офицер полиции Ранчо-Кордовы был доставлен в госпиталь с травмой головы. Служебной собаке, получившей раны в схватке с подозреваемым, была оказана ветеринарная помощь.



Имя подозреваемого будет оглашено Службой коронера округа Сакраменто после оповещения ближайших родственников.