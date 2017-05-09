Калифорния позволит коммунистам работать госслужащими?

Согласно законопроекту, одобренному недавно Ассамблеей штата, принадлежность к коммунистам перестанет быть для госслужащих штата причиной для увольнения, сообщает AP. Билль был представлен членом Палаты представителей из Окленда демократом Робом Бонта.



На состоявшемся в понедельник голосовании законопроект был принят с небольшим перевесом голосов и теперь будет направлен в Сенат. Он отменит несколько положений закона, принятого во времена «Красной угрозы» в 1947-1957 годах, когда были распространены опасения, что коммунисты попытаются проникнуть в правительство США и совершить переворот.

В частности, будет отменено положение, которое позволяет увольнять государственных служащих за принадлежность к Коммунистической партии. Однако они по-прежнему могут быть уволены за членство в организациях, выступающих за свержение правительства.

Некоторые республиканцы Ассамблеи считают, что коммунизм все еще представляет угрозу, и закон времен холодной войны не следует менять.

Член Ассамблеи штата Рэнди Вопел, республиканец из Южной Калифорнии, который участвовал в войне во Вьетнаме, считает, что коммунисты Северной Кореи и Китая «по-прежнему являются угрозой», пишет The Sacramento Bee.

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«Этот законопроект оскорбителен для всех калифорнийцев, – сказал член Ассамблеи Трэвис Аллен, республиканец, представляющий прибрежный округ Южной Калифорнии. – Мы [американцы] выступаем за демократию, свободу, а ценности коммунизма противоположны ценностям Соединенных Штатов».

По словам Трэвиса Аллена, только в прошлом столетии коммунистами было уничтожено 90 млн человек.

В ходе дискуссий среди калифорнийских законодателей ветеран северокорейской войны Стивен Чой, являющийся сегодня также членом Ассамблеи, задался вопросом: почему США является снисходительной к представителям Коммунистической партии?

“Мы продолжительное время сражались за идеалы нашей страны. Мы должны быть тверды в нашей борьбе с врагами”, – заявил мистер Чой.

Между тем, в представленном законопроекте подчеркивается, что госслужащих штата не должны быть преследуемы, если они не предпринимали усилий по свержению действующего строя в США.

Напомним, что Коммунистическая партия США существует с 1919 г. и существенно поддерживалась Советским Союзом. Сегодня, несмотря на декларирование социалистической революции, партия ориентирована на мирный и демократический переход к социалистической системе хозяйствования в США и заявляет об отказе от применения насильственных методов для свержения существующего строя.