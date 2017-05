Tweet on Twitter

Совместные с Россией торжественные мероприятия по празднованию 75-летия открытия воздушной трассы Аляска – Сибирь, по которой в годы Второй мировой войны американские самолеты по программе ленд-лиза поставлялись в СССР, начались в США. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.



Выступая в среду в Музее авиации в городе Анкоридж (штат Аляска), генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов (Consulate General of the Russian Federation in Seattle) заявил, что “программа ленд-лиза и трасса АЛСИБ стали потрясающим примером взаимодействия СССР и США по достижению единой цели – победы над общим врагом”. В годы Второй мировой войны “наши страны оказались в кольце агрессии”, поэтому и победить гитлеровский фашизм можно было только объединив усилия, отметил дипломат.

Как сообщила ТАСС руководитель Русского культурного центра на Аляске Анна Верная, на праздничные мероприятия приехал единственный из оставшихся в живых американских ветеранов АЛСИБа – летчик Майк Хант. Он перегонял самолеты с завода в штате Монтана через Канаду в Фэрбенкс на Аляске, а уже оттуда советские пилоты отправлялись на них в Красноярск. В этом сибирском городе была устроена основная база для американских самолетов, которые затем распределялись по фронтовым аэродромам. В 1942-1945 годах по данному маршруту для Красной армии из США было поставлено около 8 тысяч различных боевых машин.

На мероприятии в музее присутствовали летчики Авиационного фонда Bravo 369 Flight Foundation, повторившие два года назад весь маршрут Аляска – Сибирь, а также представители администрации Красноярска, местных властей, общественных организаций и жители Анкориджа. “Такие даты и встречи, – считает Верная, – позволяют вернуться к тем дням в истории, когда Россия и США действовали вместе, вспомнить важнейшую роль этой длинной и тяжелейшей трассы в победе над фашизмом”.

На военном мемориальном кладбище города Форт-Ричардсон на Аляске 6 мая прошла поминальная служба по советским летчикам, погибшим во время перегона самолетов из США. В годы войны на маршруте Аляска – Сибирь погибли 205 человек.

В Фэрбенксе 8 мая состоялась церемония возложения венков к Монументу советским и американским летчикам АЛСИБа. В ближайшие месяцы Россия и США осуществят еще несколько совместных проектов в честь 75-летия этой воздушной трассы, но основные мероприятия пройдут в Красноярске 11 ноября. В этот день 75 лет назад там приземлились первые военные самолеты, отправленные из США в СССР по программе ленд-лиза.