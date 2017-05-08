Число жителей Калифорнии в 2016 году увеличилось до 39,5 млн человек, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

В прошлом году прирост населения составил 300 000 человек, в основном за счет крупных городов, сообщает отчет, выпущенный в понедельник Министерством финансов штата.

Население Лос-Анджелеса выросло более чем на 40 000 и теперь составляет свыше 4 млн человек. Количество проживающих в Сан-Диего, Сан-Хосе и Сан-Франциско также значительно увеличилось. Из 10 крупнейших городов штата наибольший прирост населения – 1,4% – наблюдался в Сакраменто, говорится в отчете.

В некоторых городах отмечается падение количества жителей – в основном за счет закрытия таких учреждений как тюрьмы, общежития колледжей и армейские казармы. Благодаря уменьшению количества заключенных города Кресент-Сити (округ Дель-Норте) и Коркоран (округ Кингз) потеряли почти 4% населения.

Строительство жилых домов в штате за прошлый год ускорилось. В Калифорнии появилось почти 90 000 новых единиц жилья, а общее их количество впервые в истории превысило 14 млн.

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Несмотря на увеличение темпов строительства, жилых домов в штате по-прежнему не хватает. По оценкам Министерства жилищного хозяйства и общественного развития, для удовлетворения спроса в Калифорнии требуется ежегодно возводить 180 000 новых единиц жилья – вдвое больше, чем было построено за прошлый год.