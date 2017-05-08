20-летний чеченец Григорий Лепский из Пойнт-Плезент (штат Нью-Джерси) предстал на прошлой неделе перед федеральным судом по обвинению в намерении изготовить самодельное взрывное устройство для террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

21 февраля Лепский был арестован сотрудниками Департамента полиции Пойнт-Плезент в связи с инцидентом, произошедшим в доме его семьи. После ареста полицейские обыскали жилище и обнаружили новую скороварку, спрятанную за рулоном упаковочной пленки в шкафу в спальне Лепского.

При обыске компьютеров и других цифровых улик, связанных с Лепским, сотрудники правоохранительных органов обнаружили свидетельства его намерения изготовить и взорвать самодельную бомбу. Лепский утверждал, что собирается сражаться на стороне ИГИЛ и при необходимости станет террористом-смертником, взорвав себя в месте скопления «врагов».

По теме: Дальнобойщиков обучают основам противодействия терроризму

Также сотрудники полиции нашли несколько инструкций, опубликованных в Интернете другой террористической группой. В них содержалось подробное пошаговое руководство по изготовлению бомбы из скороварки, что совпадает с приобретением Лепским скороварки незадолго до его ареста.

Помимо этого, было обнаружено сообщение, посланное Лепскому от другого сторонника ИГИЛ, в котором говорится, что если житель Запада не в состоянии приехать в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГИЛ, то он может провести террористическую атаку в своей собственной стране с помощью самодельных взрывных устройств.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” из дел суда, отец подозреваемого выехал в США из Чеченской республики. Григорий родился в США, однако жалел, что его родители перестали быть истинными мусульманами.