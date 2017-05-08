В четверг патологоанатомы в Нью-Йорке подтвердили, что найденное 30 апреля тело принадлежит пропавшему ранее Азизу Чиркееву. Полиция считает, что 20-летний иммигрант из Кыргызстана спрыгнул с Бруклинского моста. Друзья говорят о сложностях с адаптацией молодого иммигранта в США.

«Полученные сегодня данные из Иммиграционной службы США показали, что тело принадлежит Азизу Чиркееву. Отпечатки пальцев и рентгеновские снимки тоже совпали. Об этой трагедии мы уже сообщили в посольство Кыргызской Республики в Вашингтоне”, – пишет семья погибшего.

Как сообщает издание, Pix11, тело Чиркеева обнаружили недалеко от пира в Сансет парке. Камера видеонаблюдения засняла, как 4-го апреля похожий на Азиса мужчина спрыгнулс с Бруклинского моста. На видео видно, как молодой человек сначала сбросил куртку и телефон в воду, а затем спрыгнул сам. Друзья погибшего считают, что кыргызский иммигрант не смог акклиматизироваться в новой стране и поэтому решился на самоубийство.

Сообщается, что когда парню было 16, его мать Нуркан Чиркеева прибыла в США, а затем, насобирав достаточную сумму денег, перевезла сюда сына.

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Близкие Азиза организовали на сайте GoFundMe страницу по сбору средств для отправки его тела на родину, в Кыргызстан. По словам родных, для оплаты транспортировки и услуг похоронного бюро требуется собрать $4100.

Также $3000 из собранных денег уйдет на авиабилеты для матери Азиза и его сестры. Сообщается, что киргизская община США и работодатель погибшего парня покрыли значительную часть расходов.

Напомним, что молодой мужчина из Брайтон-Бич пропал почти две недели назад, и его семья пытается найти ответы. В последний раз 20-летнего Азиза Чиркеева видели 3 апреля уходящим на работу.