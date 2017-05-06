Работа в Сакраменто: столица Калифорнии вошла в список лучших городов для поиска работы в США. Сакраменто занял пятое место в рейтинге лучших американских городов для поиска работы, опередив Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Рейтинг был составлен сайтом Indeed.com, который дал городам оценки по благоприятности рынка рабочих мест, уровню зарплаты относительно стоимости проживания, балансу между работой и отдыхом, стабильности работы и скорости карьерного роста.

Сакраменто вошел в 69-ю процентиль по благоприятности рынка рабочих мест, в 86-ю процентиль по уровню заработной платы, в 90-ю процентиль по балансу работы и досуга и в 73-ю процентиль по стабильности работы.

На вершине рейтинга оказались Майами и Орландо, за ними следуют Роли (Северная Каролина) и Остин. Сан-Хосе занял пятое место вслед за Сакраменто. Замыкают первую десятку Джексонвилл, Сан-Диего и Хьюстон, пишет The Sacramento Bee.

«Мы давно заметили тенденцию миграции из холодного климата в теплый, так что неудивительно, что в таких городах как Майами, Остин и Сан-Диего появляется все больше рабочих мест», – сказал Пол Д’Арси, старший вице-президент Indeed.

Среди первых 25 городов в списке не оказалось ни одного из промышленных центров Среднего Запада.

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«Сфера производства неуклонно сокращается и не обещает такого роста карьеры, как поколение назад, – пояснил Д’Арси. – Промышленные штаты стараются разнообразить свою экономику, чтобы привлечь работников и не допустить оттока талантов из штата».