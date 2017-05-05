Украинское правительство ожидает, что США предоставит Украине военную помощь. В этом году из общей суммы бюджета, 238 миллионов ассигновано на оборонные нужды и политику безопасности Украины. В прошлом году на данные цели США предоставили Украине 275 миллионов, что на $27 млн меньше, чем в этом.



Украина высоко ценит двухпартийную поддержку в Конгрессе Соединенных Штатов, в том числе, и по вопросам оказания помощи. Об этом 5 мая говорится в коммюнике Министерства иностранных дел по поводу предоставления помощи Украине в размере 560 миллионов долларов, предусмотренных в бюджете Соединенных Штатов на 2017 год.

«Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются, ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить на 27 миллионов долларов, по сравнению с 2016 годом. Необходимо отметить, что выделенные средства на укрепление обороны и возможностей безопасности Украины, являются лишь частью от общей суммы 350 миллионов долларов, которая может полностью использована после 1 октября 2017 года», – подчеркивается на странице в Фейсбуке украинского внешнеполитического ведомства.

Украинские дипломаты отмечают, что на помощь военным и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября 2017) выделяется не менее 238 миллионов долларов».

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В прошлом году на эти цели Соединенные Штаты предоставили 275 миллионов, сообщает пресс-служба МИДа Украины.

Для того, чтобы закон вступил в силу, сообщает Украинская редакция «Голоса Америки», его теперь должен подписать президент Дональд Трамп.

По мнению ряда украинских экспертов, американская сторона будет тщательно следить за прозрачностью использования бюджетных ассигнований.