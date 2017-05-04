Иммиграционная полиция США объявила о розыске трех граждан Узбекистана, которые подозреваются в трудоустройством нелегальных иммигрантов.

В июне 2005 года отделение Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Канзас-Сити начало расследование компании Giant Labor Solutions (GLS) после получения информации о двух гражданах Узбекистана, занимающихся трудоустройством нелегальных иммигрантов.

К расследованию подключились также ФБР, Министерство труда, Налоговая служба и Налоговое министерство штата Канзас. Следующие четыре года команда сотрудников этих агенств вела расследование преступного сговора GLS.

В мае 2009 года Западный округ Миссури выдвинул против GLS обвинения в торговле людьми с целью трудовой эксплуатации и мошенничестве с наймом иностранной рабочей силы – первый случай применения данных законов в Соединенных Штатах.

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Главные подозреваемые, Аброходжа Аскарходжаев и его сообщники, были арестованы в мае 2009 года в Бруклине, когда они готовились покинуть страну. Одновременно были спасены более 40 жертв торговли людьми в Канзас-Сити и Сент-Луисе (Миссури), Каспере (Вайоминг), Панама-Сити (Флорида), округе Фейрфэкс (Вирджиния) и Оверленд-Парке (Канзас).

Трое из обвиняемых – Санджар Агзамов, Нодир Юнусов и Рустамджон Шукуров – успели покинуть Соединенные Штаты и скрываются от правосудия.

В январе 2010 года подсудимым был предъявлен обновленный список обвинений из 127 пунктов, включая 59 случаев торговли людьми и 20 случаев мошенничества с наймом иностранной рабочей силы.

Представители ICE предупреждают при встрече с подозреваемыми не пытаться задержать их самостоятельно. Всем имеющим какую-либо информацию о местонахождении этих преступников следует немедленно связаться с местным отделением ICE или позвонить на национальную «горячую линию» по телефону 1-866-DHS-2-ICE (866-347-2423).