В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о религиозных свободах, смягчающий запрет на политическую агитацию в церкви, сообщает BBC.

Таким образом, религиозные группы могут получить возможность напрямую поддерживать того или иного кандидата на выборах, тогда как ранее действовал запрет на такую поддержку, введенный президентом Линдоном Джонсоном.

«Отцы-основатели нашей страны считали, что религиозная свобода носит настолько фундаментальный характер, что закрепили ее в первой поправке к нашей великой и любимой Конституции, – заявил Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома. – При этом федеральное правительство слишком долго использовало государственную власть как оружие против верующих людей, притесняя их и даже наказывая американцев за их религиозные убеждения. Вот почему сегодня я подписываю президентский указ, чтобы защитить религиозную свободу и свободу слова в Америке – свободы, которых мы хотели, за которые вы так долго боролись».

“Мы больше никогда не допустим, чтобы верующих притесняли, запугивали или затыкали им рот”, – заявил Трамп.

Однако для того, чтобы полностью отменить поправку, президенту еще нужно одобрение конгресса.

Указ также разрешает религиозным группам не снабжать средствами контрацепции своих сотрудников – раньше к этому их обязывала система медицинской страховки, известная как Obamacare.

Христианские консерваторы надеются, что указ позволит организациям и владельцам бизнеса отказывать в продаже товаров и оказании услуг на основе религиозных убеждений.

«Данный указ не связан с дискриминацией, – заявил высокопоставленный представитель администрации на брифинге для журналистов вечером в среду. – То, что является незаконным по действующему законодательству, останется незаконным».

По словам источника в Белом доме, администрация не ожидает, что указ будет обжалован в судебном порядке, поскольку он не вносит изменений в законодательство. Однако в течение часа после подписания указа адвокаты Американского союза гражданских свобод (ACLU) и организации «Кампания за права человека» заявили, что немедленно обжалуют его.

«Америка – глубоко религиозная страна, поскольку свобода вероисповедания и терпимость к чужим религиозным убеждениям в ней процветают, – заявил исполнительный директор ACLU Энтони Ромеро. – Усилия президента Трампа по продвижению религиозной свободы на деле являются плохо замаскированной попыткой выпустить его консервативный религиозный электорат на политическую арену, при этом используя религию в целях дискриминации. Это потакание своему электорату плюс отказ в услугах в сфере репродуктивного здоровья. Мы увидимся с Трампом в суде».

Однако указ не включает в себя разрешения бизнесам отказывать в обслуживании геям, ссылаясь на свободу вероисповедания – этого опасались многие организации, выступающие за гражданские свободы и права ЛГБТ.