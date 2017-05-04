Департамент полиции Сакраменто объявил о расширении зоны использования инновационной технологии ShotSpotter. Данная система позволит эффективнее бороться с преступностью.



Фото: The Sacramento Bee

В 2015 году департамент начал использование системы ShotSpotter для сокращения количества насильственных преступлений. Эта акустическая технология позволяет точно определить место, откуда раздался выстрел, и незамедлительно направить к нему сотрудников полиции для расследования инцидента.

Огнестрельное оружие обладает специфической звуковой сигнатурой, говорится в официальном пресс-релизе Департамента полици. По словам представителей правоохранительных органов, система ShotSpotter способна отличать выстрелы от сходных с ними звуков, таких как хлопушки, фейерверки и хлопки автомобильных глушителей. Программа позволяет значительно сократить время реакции на происшествие, повысить общественную безопасность и эффективно распределить ресурсы департамента полиции.

Департамент полиции Сакраменто включил в зону действия системы дополнительную территорию площадью в 3 квадратных мили в Южном Сакраменто. Точное местоположение этой территории не раскрывается. Однако сообщается, что система была установлена в последние несколько месяцев и сейчас находится в рабочем состоянии.

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Система ShotSpotter мгновенно оповещает сотрудников полиции о местах стрельбы и направляет информацию о них в диспетчерские центры, патрульные машины и даже смартфоны. Это позволяет без задержек оказывать помощь пострадавшим, собирать вещественные доказательства и задерживать опасных вооруженных преступников.