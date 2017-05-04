Президент Трамп выразил убеждение в том, что одобренный нижней палатой Конгресса законопроект будет одобрен и Сенатом, сообщает Голос Америки.

В четверг, в ходе проходившего в Палате представителей голосования, республиканцы набрали 217 голосов, т.е. на один голос больше 216, необходимых для достижения своей цели – принятия законопроекта об отмене и замене Закона о доступном здравоохранении, известного как Obamacare.

Лидеры республиканцев были приглашены в Белый дом в ознаменование победы, ставшей крупной вехой на пути выполнения обещаний, данных в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа.

Выступая перед ними, президент Трамп выразил убеждение в том, что одобренный Палатой представителей законопроект будет одобрен и Сенатом.

Ранее президент написал в «Твиттере», что «после голосования республиканцы проведут большую пресс-конференцию в Белом доме».

Притятый Палатой представителей, законопроект должен быть рассмотрен Сенатом, и судьба его пока неясна.

Палата представителей приняла решение об отмене и замене Закона о доступном здравоохранении после того, как в законопроект была внесена поправка, согласно которой на поддержку людей с заведомо имеющимися заболеваниями было выделено 8 миллиардов долларов на пять лет.

После внесения поправки двое видных умеренных конгрессменов-республиканцев, Фред Аптон и Билли Лонг, поддержали законопроект.

Изменение позиции Аптона имеет большое значение, так как его слово имеет вес в сфере здравоохранения. По мнению Аптона, который подготовил несколько законопроектов об отмене Obamacare с момента принятия закона в 2010 году, поправка будет оказывать «понижающее воздействие» на размер страховых взносов.

В среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что еще несколько законодателей-республиканцев последовали примеру Аптона и Лонга после того, как президент Трамп сделал большое количество звонков, чтобы заручиться поддержкой законопроекта.

Ранее лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность, что среди республиканцев достаточно сторонников этого законопроекта. В марте попытка отменить Obamacare провалилась.