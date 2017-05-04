Домашнее насилие в США в христианских семьях – не редкость. Бывшая супруга славянского миссионера опасается преследований со стороны своих верующих родственников и знакомых из-за своих взглядов на семейную жизнь.

В редакцию «Славянского Сакраменто» обратилась молодая мать из Сиэтла, назовем ее Марина Н. Сразу отметим, что псевдоним мы используем с целью неразглашения ее настоящего имени, так как женщина опасается преследований со стороны своих верующих родственников и знакомых, проживающих в штате Вашингтон. Итак, Марина иммигрировала в США из Западной Украины около 10 лет назад, некоторое время жила со своим мужем в Нью-Йорке, а затем ее семья переехала в окрестности Сиэтла. Там семейная пара начала посещать достаточно консервативную славянскую церковь, которых в штате Вашингтон насчитывается внушительное количество.

В семье наших соотечественников не все ладилось. У них было двое детей, но так как жена была намного младше своего мужа, добиться взаимопонимания было довольно сложно. Муж требовал от Марины полного подчинения, послушания и бесконечного уважения.

«Иногда он требовал, чтобы я называла его “господин”, чтобы я была ему слугой; дома заставлял одеваться сексуально, а в церковь ходить закутанной как монашка», – пожаловалась Марина в интервью «Славянскому Сакраменто».

В конце концов притворство и ханжество мужа стало надоедать жене, и она отказалась заниматься с ним сексом. Пастор церкви, которую посещала семейная пара, посоветовал мужу изнасиловать свою молодую жену, чтобы сделать ее беременной и, соответственно, более уступчивой и покорной.

«Ты изнасилуй ее, и когда у нее будет трое детей, она рта не откроет. Станет беременной и покорной», – сказал пастор, а чтобы самому не попасть под статью, запретил рассказывать о своем наказе властям.

Марина не согласилась с этими требованиями, и мужчина стал открыто издеваться над ней, а также жестоко обращаться с детьми.

«Он говорил мне, что я женщина и не смогу без него жить, называл меня слабой и глупой, а все хорошее, что бы я ни делала для него, принимал как должное. Муж постоянно контролировал меня, скрывал наш семейный доход, не давал мне закончить образование, считал, что женщины должны заниматься семьей и детьми. В своем желании контролировать меня он дошел до того, что начал проверять спидометр моего автомобиля, чтобы знать, как далеко я ездила, и даже копался в мусоре, чтобы выудить кое-какую информацию оттуда. Я боюсь его и нахожусь в состоянии постоянного страха», – сказала Марина в суде штата Вашингтон.

В качестве доказательств к своему заявлению в суд Марина приложила фотографии выбитого дверного замка в комнате и синяка на руке своего малолетнего сына.

«Я посвятила свою жизнь этому человеку, я люблю своих родственников и уважаю церковь, – заявила Марина, – однако терпеть подобного отношения к себе больше не могла».

Не зная толком английского и не имея поддержки со стороны родителей или других родственников, Марина решилась на самоубийство, однако была спасена врачами. Естественно, она тут же встретилась с жестоким отвержением родных и всего религиозного сообщества.

Марине ничего не оставалось, кроме как подать на развод. Муж Марины был миссионером, и когда он в очередной раз поехал благовествовать в Украину, притесняемая женщина с помощью сотрудников службы по предотвращению домашнего насилия обратилась в суд. Несмотря на угрозы мужа сдать женщину в психиатрическую клинику и забрать себе детей, мать сумела получить запретительный судебный приказ и отсудить опекунство над детьми. Чтобы оправиться от пережитого, обоим детям пришлось некоторое время посещать психолога.

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Представители славянских церквей Сиэтла начали открыто презирать ее. Едва завидев разведенную женщину на улице, некоторые прихожане плевали в ее сторону. Священнослужители церкви не только не поддержали женщину в ее намерении жить без насилия, но и объявили ей выговор, назвав «пропащей грешницей».

После развода 30-летняя женщина живет одна, едва сводя концы с концами. Марине приходится ютиться с двумя детьми в гетто одного из самых бедных районов Сиэтла, где каждую ночь слышится стрельба. Дети посещают худшую школу района. Марине приходится трудиться на двух работах, чтобы содержать свою семью. Недавно у матери-одиночки угнали старый автомобиль, на котором кормилица семьи добиралась на работу. Несмотря на то, что один из родственников сжалился над ней и помог с новой машиной, неполной семье приходится делать все, чтобы выживать в новых условиях.

В данный момент мать-одиночка находится под опекой другой жительницы Вашингтона – Ольги Сказал, которая помогает своей подруге устроиться в новой жизни. По словам Ольги, Марине нужно срочно перебраться в новое жилье, закончить медицинское образование, а также оплатить юридические расходы. С этой целью была создана страница по сбору средств на сайте YouCaring, где желающие могут помочь молодой семье.

Чтобы не ставить пострадавшую в неудобное положение, мы не раскрываем ее настоящее имя, однако судебные документы, подтверждающие все детали этого дела, находятся в редакции «Славянского Сакраменто», а также у Ольги Сказал.

Не все славянские церкви одобряют домашнее насилие как в данном случае, пастор одной из американо-славянской церкви Сакраменто считает, что в похожей ситуации следует срочно обращаться в правоохранительные органы.

«Насилие в семье неприемлемо ни в какой форме, это касается взаимоотношений как между супругами, так и между родителями и детьми, – говорит пастор церкви “Impact” в Сакраменто Владимир Ярмолюк. – Любое насилие карается законом и запрещается Библией. Если служители церкви одобряют или покрывают насилие, то они идут не только против закона страны, в которой мы живем, но и против Божьих постановлений».

Тем, кто подвергается любому насилию в семье, пастор советует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и найти церковь, где им предоставят защиту и кров. В американской христианской практике непрекращающееся насилие – это тот момент, когда даже пасторы советуют незамедлительно расстаться на время и не жить в том доме, где оно происходит.

«Даже Господь, который обладает абсолютной властью, не проявляет насилие над нашими душами и, приходя к нам, насильно не врывается в нашу жизнь, но терпеливо продолжает ожидать нашего решения», – добавил пастор Ярмолюк.