Перформер из России явился на бал Met Gala без черного галстука – или какой-либо другой одежды. Его пронесли обнаженным в прозрачном ящике мимо удивленных гостей и поставили на красную ковровую дорожку прямо перед ними, передает издание Page Six.

Фото: pagesix.com

41-летний Федор Павлов-Андреевич лежал согнувшись в прямоугольном контейнере из плексигласа в багажнике черного джипа, подъехавшего к зданию Метрополитен-музея на Пятой Авеню в Манхэттене.

Два человека в костюмах с каменным выражением лиц открыли заднюю дверь автомобиля, пронесли контейнер мимо ошеломленных женщин в вечерних платьях и их спутников в смокингах и поставили его на красную ковровую дорожку.

На короткий момент воцарилось смятение, пока охранники не унесли ящик, накинув на него простыню, отмечает издание.

По сообщению полиции, в конце концов пожарные с помощью пилы вскрыли ящик и извлекли из него эксцентричного перформера.

Павлов-Андреевич был арестован по обвинению в непристойном поведении, сопротивлении представителям власти, нарушении границ частной собственности и нарушении общественного порядка.

Он заявил полицейским, что его выходка была актом артистического самовыражения.

Этот трюк был последним в серии из пяти выступлений Павлова, которые прошли по всему миру в городах, имеющих значимость в области искусства: на 56-м биеннале Фонда Пино в Палаццо-Чини, Венеция, на открытии нового здания Гаражного музея современного искусства в Москве, на вечеринке Christie’s Vanity Fair в Лондоне и на открытии биеннале в Сан-Пауло. Он прибывал на эти мероприятия высокого света в прозрачном ящике, который несли его друзья. Следующей частью его представления было увидеть реакцию гостей на безобидный неподвижный ящик с человеком внутри.