Директор ФБР: «наибольшую угрозу» представляет Россия

Директор ФБР Джеймс Коми в среду утром выступает в Юридическом комитете Сенатa CША на слушаниях, посвященных деятельности Федерального бюро расследований, передает Голос Америки.

Открывший слушания глава юридического комитета Чарльз Грассли потребовал от Коми разъяснений относительно хода расследования российского вмешательства в президентские выборы в США и утечек, касающихся возможных контактов предвыборной кампании Трампа с российской стороной.

Отвечая на вопрос сенатора Патрика Лихи относительно российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, Джеймс Коми подчеркнул:

«Комитет по разведке с высокой степенью уверенности полагает, что это была Россия (страна, инициировавшая хакерские атаки). Во многих ситуациях трудно определить, откуда действовали хакеры, но иногда вступает в дело разведка. У нас есть высокая уверенность, что северокорейцы взломали Sony, и у нас есть высокая уверенность, что русские осуществили хакерские атаки против Национального комитета Демократической партии и других организаций».

Отвечая на вопрос сенатора Эми Клобушар о том, как ФБР противодействует иностранным хакерам, Коми напомнил о взломе компьютерной системы Yahoo – по его словам – «примере того, как некоторые из крупнейших преступных хакеров России и хакеров разведки работают вместе».

«Мы стремимся заставить (тех, кто действует подобным образом) платить за это –многими способами, – продолжал директор ФБР, – … в том числе – арестовывая этих людей, если мы находим их за пределами России. Россия не особенно стремится сотрудничать с нами, когда ее преступники находятся внутри страны, но все они любят путешествовать. И вот, когда они путешествуют, на них надевают наручники, их арестовывают. Так мы демонстрируем, что что даром это не пройдет».

Сенатор-демократ Дайан Файнстайн, выступая на слушаниях, остановилась на вопросе о позиции Коми по расследованию электронной переписки Клинтон.

В ответ Коми сказал, что мысль о том, что ФБР могло повлиять на президентские выборы 2016 года, «мягко говоря, тошнотворна».

Вместе с тем, по словам директора ФБР, если бы в октябре он принял решение не заявлять о возобновлении расследования по делу об электронной переписке Клинтон, то последствия были бы катастрофическими.

Подобное решение означало бы укрывательство, подчеркнул Коми.

Коми добавил, что долго размышлял о том, следует ли предавать гласности информацию о новом расследовании в отношении Клинтон спустя несколько месяцев после того, как ФБР пришло к выводу, что она не совершала никаких нарушений. Однако в конце концов он счел, что нельзя скрывать эту информацию после того, как Конгресс заверили, что расследование завершено. «Это было трудное решение, но я по-прежнему считаю его верным», – сказал Коми.

Обычно ФБР стремится не разглашать информацию о расследованиях в отношении кандидатов перед выборами, чтобы это не повлияло на исход голосования, однако, по словам Коми, ему «ни на секунду» не приходила мысль, что новое расследование может помочь Трампу победить.

Как заявил директор ФБР, на протяжении всей своей карьеры он «придерживался традиции, согласно которой в преддверии выборов необходимо, по возможности, избегать любых действий, которые могут повлиять на их исход». «Однако в то утро я просто не видел варианта бездействия. Передо мной было два варианта, и оба подразумевали действие: один вариант – сказать, другой – скрыть».

Коми добавил: «Я не могу ни на секунду задумываться о том, на чьи политические судьбы повлияет мое решение и каким образом. Мы должны задаваться вопросом, какой поступок будет правильным, и поступать соответственно».

По словам главы ФБР, электронные письма Клинтон, «включая конфиденциальную информацию», «были каким-то образом переданы Энтони Винеру». Коми уточнил, что это сделала Хума Абедин – помощница Хиллари Клинтон.

Коми уклонился от многочисленных вопросов о расследовании российского вмешательства, заявив, что не может публично обсуждать собираемую ФБР информацию. Он пояснил, что ведомство не сообщало о проведении этого расследования до выборов, поскольку оно еще не было завершено и не завершено до сих пор.

Вместе с тем директор ФБР сообщил, что Салли Йейтс, ранее – и.о. главы минюста, выражала ему обеспокоенность в связи с бывшим советником президента Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном.

Коми подчеркнул, что расследование связей между сотрудниками Трампа и Россией продолжается.

Он констатировал также, что российское правительство по-прежнему вмешивается в американскую политику.

Глава ФБР заявил, что среди всех стран на Земле «наибольшую угрозу» представляет Россия, учитывая ее намерения и возможности.

Накануне слушаний Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США заявила на Конференции американских женщин в Нью-Йорке, что уверенно двигалась к победе на президентских выборах 2016 года, пока вмешательство российских хакеров и директора ФБР Джеймса Коми на последнем этапе кампании не отпугнули часть ее потенциальных соратников.

В частности, Клинтон сказала, что ее предвыборная кампания была, фактически, пущена под откос двумя событиями. Первое из них – письмо Джеймса Коми от 28 октября прошлого года, в котором глава ФБР информировал Конгресс США о возобновлении расследования факта использования Клинтон частного сервера для служебной электронной почты, в ее бытность Госсекретарем США.