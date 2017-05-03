Недавние широко освещенные в прессе инциденты, произошедшие во Франции, России, Швеции и Великобритании, демонстрируют, что у Исламского государства (ИГИЛ, ДАИШ), Аль-Каиды и их сторонников есть возможности для планирования и проведения террористических атак в Европе. Хотя местные правительства продолжают проводить антитеррористические операции, угроза атаки террористов по-прежнему остается актуальной. Гражданам США следует постоянно иметь в виду вероятность того, что сочувствующие террористам или саморадикализированные экстремисты без предупреждения проведут очередной теракт.

Экстремисты продолжают рассматривать в качестве целей места скопления туристов, вокзалы, торговые комплексы и правительственные учреждения. Также в списке вероятных целей остаются гостиницы, клубы, рестораны, церкви, парки, места проведения массовых мероприятий, школы, аэропорты и другие уязвимые объекты. Гражданам США следует проявлять в подобных местах повышенную бдительность, в особенности в преддверии летнего туристического сезона, когда могут наблюдаться большие скопления людей.

Террористы используют различные тактики, включающие огнестрельное оружие, взрывчатку, таран автомобилями и холодное оружие, которое затруднительно обнаружить до начала теракта.

Если вы путешествуете по Европе, зайдите на сайт посольства или консульства США в соответствующей стране и прочитайте предупреждения о мерах безопасности. Просмотрите информацию местных правительственных органов, которые отвечают за безопасность приезжающих в страну. Также гражданам США рекомендуется:

– следовать инструкциям местных властей, следить за информацией из местных источников и соответственно корректировать план поездки;

– быть готовым к дополнительным проверкам и неожиданным задержкам в пути;

– оставаться на связи с членами семьи и сообщить им, как найти вас в случае непредвиденных обстоятельств;

– иметь план действий на случай чрезвычайных происшествий;

– зарегистрируйтесь в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP).

“Мы продолжаем сотрудничать с нашими европейскими партнерами и союзниками по вопросам международного терроризма. Соединенные Штаты и наши главные партнеры постоянно обмениваются информацией, необходимой для предотвращения актов терроризма, поиска и принятия мер против потенциальных террористов и усиления защиты от потенциальных угроз”, – сообщает сайт Госдепартамента США.