Хиллари Клинтон: «Владимир Путин помог победе Дональда Трампа»

Экс-кандидат в президенты США – о проигрыше на выборах и о роли российских хакеров, передает Голос Америки.

Хиллари Клинтон уверенно двигалась к победе на президентских выборах 2016 года, пока вмешательство российских хакеров и директора ФБР Джеймса Коми на последнем этапе кампании не отпугнули часть ее потенциальных соратников. Об этом бывший Госсекретарь и Первая леди США сама заявила 2 мая на Конференции американских женщин в Нью-Йорке, в ходе встречи с общественностью, ставшей самым ярким, за последнее время, выступлением Клинтон на тему президентских выборов.

В частности, миссис Клинтон сказала, что ее предвыборная кампания была, фактически, пущена под откос двумя событиями. Первое – это письмо Джеймса Коми от 28 октября прошлого года, в котором глава ФБР информировал Конгресс США о возобновлении расследования факта использования Клинтон частного сервера для служебной электронной почты, в ее бытность Госсекретарем США.

Второе событие, по ее мнению, произошло, когда скандально известный сайт Wikileaks сделал достоянием гласности электронную корреспонденцию председателя кампании Клинтон – Джона Подесты, якобы украденную российскими хакерами.

«Если бы (президентские) выборы состоялись 27 октября, я была бы сейчас президентом», – сообщила Хиллари Клинтон о проигрыше республиканскому кандидату Дональду Трампу на встрече, модератором которой была известная журналистка телеканала CNN Кристиана Аманпур. – Это не была идеальная кампания, но я двигалась к уверенной победе, пока не был произведен дуплет в виде письма Коми и публикации российских Wikileaks. Я верю, что причиной нашего поражения стали эти события, спутавшие все карты за 10 дней до выборов».

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Клинтон работает сейчас над книгой о результатах выборов, написание которой она назвала «болезненным процессом». В то же время, по признанию экс-кандидата, другой причиной ее неудавшегося президентства стал сексизм, хотя пояснять это заявление детально она не стала. Кроме того, Хиллари призналась, что, несмотря на независящие от нее обстоятельства, она тоже делала ошибки и несет личную ответственность за исход кампании.

При этом, Клинтон по-прежнему отстаивает верность своей предвыборной стратегии и ценит усилия всех, кто окружал ее и помогал ей в политической борьбе. «Это я была тем кандидатом, тем человеком, чье имя стояло в избирательном бюллетене, – сказала Хиллари. – Мне прекрасно известно о тех вызовах, проблемах и недостатках, которые у нас имелись».

Кроме того, Хиллари Клинтон выразила уверенность в том, что президент России Владимир Путин «несомненно» приложил усилия к тому, чтобы повлиять на выборы в США и помочь победе Дональда Трампа. «То, что он вмешался в наши выборы, однозначно, так же как очевидно и то, что он сделал это, чтобы понизить мои шансы и повысить шансы моего соперника», – заявила Клинтон.

Говоря о президенте Трампе, она не стала скрывать своего критического отношения к нему, отметив, что ему стоило бы меньше заниматься Твиттером и больше концентрироваться на своей работе. Бывший сенатор и госсекретарь США также не одобрила недавнее стремление Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Уном с глазу на глаз. По мнению Хиллари Клинтон, необходимо провести более широкие международные переговоры, чтобы добиться от Северной Кореи сворачивания ее ядерных программ.