Обычные люди по большей части не понимают иммиграционные законы. Даже не все юристы понимают их. Разумно предположить, что большинство недокументированных иммигрантов также не владеют их пониманием.

Люди боятся того, чего не понимают. Мы хотим сообщить вам о том, что если вы являетесь недокументированным иммигрантом, который не совершил никаких преступлений и не представляет угрозы для безопасности Соединенных Штатов, то можете иметь право на так называемое «усмотрение судебной власти».

Усмотрение судебной власти – это право Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) прекратить ведение дела о депортации.

В результате ICE «отворачивается в сторону». Как говорят американцы, у них «есть рыба покрупнее». У агенства нет времени и ресурсов на то, чтобы преследовать недокументированных иммигрантов, которые не участвовали и вряд ли будут участвовать в криминальной активности. Основываясь на свидетельствах, ICE даже может выступить в роли вашего защитника и сделать запрос на прекращение дела или иной вид послабления.

Имейте в виду, что усмотрение судебной власти предназначено только для тех недокументированных иммигрантов, чье дело о депортации уже рассматривается – ситуация, в которой вероятность депортации высока. Не запрашивайте усмотрение судебной власти, если на вас еще не заведено дело.

Усмотрение судебной власти применяется Иммиграционной и таможенной полицией индивидуально, поэтому мы убедительно рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным иммиграционным адвокатом, который определит, подходит ли вам этот вариант, и поможет пройти необходимые процедуры.

Депортируют ли меня? Это вопрос, которым обеспокоены более 11 миллионов человек, живущих в США без документов.

Не секрет, что текущая администрация начала процесс по депортации недокументированных иммигрантов. С точки зрения закона никаких существенных изменений не произошло. Изменилось то, что президентская администрация решила обеспечить исполнение уже существующих законов, согласно которым все незаконные иммигранты по умолчанию подлежат депортации.

Это аналогично призыву в армию. Если человек подлежит призыву, это еще не означает, что его заберут служить. Точно так же, если человек подлежит депортации, это еще не значит, что его депортируют.

Вот три причины:

1. Примерная стоимость депортации одного иммигранта составляет от $12 500 до $23 000. Для 11 миллионов человек это составит как минимум $138 миллиардов долларов.

2. Правительство США фокусируется на депортации тех, кто:

– был осужден, обвинен или просто замечен в совершении преступных действий;

– совершил мошенничество или намеренный обман в отношении любой официальной или правительственной организации;

– неправомерно пользовался любой программой социального обеспечения;

– представляет, по мнению офицера иммиграционной службы, угрозу для общественного порядка или национальной безопасности.

3. Министерство внутренних дел дало сотрудникам Иммиграционной службы право по своему усмотрению не давать хода процессу депортации.

Предупреждение: если вы подлежите депортации, вам следует связаться с квалифицированным иммиграционным адвокатом, чтобы узнать о своих правах.

Совет: прочитайте нашу следующую статью, в которой рассказывается о так называемом «усмотрении судебной власти» и о том, как оно может помочь вам справиться с тревогами о депортации.

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Григорий Финкельсон, American Corporate Services, Inc