Колумбия, Южная Каролина. Федеральный прокурор Бет Дрейк вчера объявила об аресте 28-летнего Федора Витальевича Хлеборода и 24-летней Аны Милены Барреро по обвинениям в распространении наркотического вещества U-47700, а также в использовании Почтовой службы США для транспортировки наркотиков.

Фото: FOX, CBS

Слежка была установлена за наркодилерами еще неделю назад, когда агенты ФБР обнаружили южнокаролинский адрес на почтовой посылке с наркотиками, от которых ранее скончалась девушка-подросток в Орегоне.

Согласно сообщениям местной прессы, в момент ареста ФБР перекрыла жилой комплекс, где фасовались наркотики. Согласно предварительному обвинению, Федор Хлебород со своей подельницей занимались массовой продажей опасного наркотического вещества по всей стране. В их апартменте было обнаружено около 9 кг вещества и $30 тыс. наличными, передает телеканал CBS.

Чтобы пыль от наркотических веществ не попал в организм, во время рейда сотрудники Управления по борьбе с наркотиками были вынуждены экипироваться в костюмы химзащиты.

Наркотик U-47700 является синтетическим опиоидом, он известен также как “Pink”. На улицах распространяется в виде порошка или таблеток. Даже малая доза этого наркотика может стать смертельной, подчеркивают медики. Согласно DEA, в 2015-16 гг. в США от него погибло 46 человек.

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Хлебород и Барреро должны были предстать перед федеральным судьей сегодня утром в 11:30. Предварительное слушание было назначено на 10 часов утра в понедельник, 1 мая 2017 года, в федеральном суде в Гринвилле.

Правоохранители считают, что преступники пересылали наркотики за границу.













Сотрудники Wofford College сообщили, что в 2011 г. Хлебород являлся студентом этого учебного заведения, однако позже прекратил учебу в колледже.

За пересылку наркотических веществ по почте задержанным грозит до 4 лет тюрьмы, а за распространение – до 20 лет. В случае, если будет доказана связь подозреваемых с гибелью 18-летней девушки из Орегона, им грозит пожизненное заключение.

Обвинителями выступают федеральные прокуроры Энди Морман и Лиза Вашингтон из отделения в Гринвилле. Прокурор Дрейк напомнила, что подзащитные считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.

Расследование преступления ведется особыми агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), Почтовой службы, Управления по борьбе с наркотиками, Службы шерифа округа Гринвилл, Департамента полиции Гринвилла и Службы шерифа Спартанбурга.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, ранее в суде округа Спартанбург 25-летнему Федору Витальевичу Хлебороду было предъявлено обвинение в стрельбе в жилом доме. Позже обвинение аннулировало свою жалобу.