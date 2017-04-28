По результатам расследования Отдела профессиональной ответственности Иммиграционной и таможенной службы США гражданину Украины Федору Игоревичу Галиста были предъявлены обвинения в даче ложных показаний федеральным агентам и незаконном повторном въезде в страну после депортации.

Федор Галиста был арестован во вторник утром в Нью-Йорке; при задержании он не оказал сопротивления, сообщает пресс-служба иммиграционной полиции. Согласно материалам обвинения, в прошлом он был трижды выдворен из страны федеральными властями, в последний раз – в 2011 году. Он был судим за незаконный въезд и незаконный повторный въезд в США.

Галиста обвиняется в намеренной даче ложных показаний. Он утверждал, что федеральные агенты нарушили судебный приказ о депортации и отпустили его на свободу. Ложные показания были даны им с целью остаться в Соединенных Штатах и избежать ареста за повторный въезд.

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В случае признания виновным Галисте грозит тюремное заключение на срок до 5 лет за дачу ложных показаний, заключение на срок до 10 лет за нелегальный повторный въезд в страну и штраф до $250 000.

Подзащитный считается невиновным до тех пор, пока обвинения против него не будут доказаны.