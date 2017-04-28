Появилась новая информация по делу об убийстве в Норт-Хайлендс. Согласно пресс-релизу полиции Сакраменто, 18-летний Нивен Глен Батлер подозревается в убийстве пожилой женщины.



Вечером 26 апреля 2017 года сотрудниками Службы шерифа был арестован 18-летний молодой человек по обвинению в нападении, произошедшем в районе бульвара Фэйр-Оукс и Хоу-Авеню в Сакраменто. Подозреваемый без видимого повода напал на пожилую женщину. К моменту прибытия сотрудников полиции он по-прежнему находился на месте происшествия и при задержании не оказал сопротивления.

О данном происшествии было сообщено детективам из отдела убийств. После дальнейшего расследования 18-летний арестованный стал возможным подозреваемым в нападении, произошедшем на кампусе колледжа Highlands High School утром того же дня.

Около 6 часов утра 26 апреля 2017 года диспетчер Службы шерифа получил звонок с сообщением о том, что неподалеку от беговой дорожки колледжа было совершено нападение на двух женщин. Выехавшие по вызову сотрудники Службы шерифа обнаружили пострадавших, одна из которых находилась без сознания. Несмотря на немедленно предпринятые меры по реанимации, прибывшие к месту происшествия сотрудники Пожарной службы константировали смерть 86-летней женщины. Второй пострадавшей, 61-летней женщине, была оказана медицинская помощь.

Две женщины регулярно выходили на тренировку в район кампуса. В тот день к ним подошел незнакомый им подозреваемый, который совершил на них нападение сексуального характера и причинил одной из женщин травмы, от которых она впоследствии скончалась. После нападения подозреваемый убежал по направлению к Уалерга-Роуд.

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Подозреваемый был описан как чернокожий мужчина около 30 лет, среднего телосложения, рост 5 футов 6 дюймов (170 см), вес 150-160 фунтов (70-75 кг), волосы короткие вьющиеся, чисто выбрит, одет в черные спортивные брюки и бордовый спортивный свитер. Им оказался житель региона – 18-летний Нивен Глен Батлер.