Дорожная авария, произошедшая около 8 часов вечера 27 апреля, унесла жизнь 18-летнего жителя Спрингфилда. По сообщению Департамента полиции Седалии, Илья Малык, ехавший на мотоцикле по шоссе Highway 50, столкнулся с автомобилем «GMC Юкон», за рулем которого была 66-летняя Дорис Мерген из Седалии.

Фото: Sedalia Democrat

Малык с тяжелыми травмами был доставлен на машине скорой помощи в региональный медицинский центр Bothwell, где вскоре скончался, сообщает Sedalia Democrat.

Пока сотрудники полиции осматривали место происшествия, один из прохожих без разрешения подобрал с земли мотоциклетный шлем, заявив, что он принадлежит его другу. Полицейский попытался забрать шлем, но прохожий не подчинился требованиям и оттолкнул его.

Другим офицерам пришлось бросить регулировку дорожного движения и прийти на помощь коллеге.

В конце концов шлем, который является вещественным доказательством в расследовании обстоятельств аварии, удалось вернуть, а два человека были арестованы.

Родные из близкие Малыка объявили сбор финансовых пожертвований на сайте GoFundMe. Требуется собрать $20 тыс. из которых собранно на данный момент $4,820.