Депортация из США в Россию грозит двум россиянам – Дмитрию Карпенко и Алексею Крутилину, которые пытались вывезти в Россию военную электронику, передает Голос Америки.

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил двух граждан РФ – 33-летнего Дмитрия Карпенко и 27-летнего Алексея Крутилина – к тюремному заключению. Осужденные согласились быть немедленно депортированными в Россию.

Карпенко и Крутилин обвинялись в попытке незаконного экспорта военных технологий. Согласно данным обвинения, россияне планировали приобрести микроэлектронику у производителей и поставщиков в Соединенных Штатах, чтобы впоследствии экспортировать эту продукцию в Россию в обход системы государственного контроля над экспортом высокотехнологичной продукции.

По словам представителей прокуратуры, Карпенко и Крутилин планировали поставить в Россию электронику, применяемую при изготовлении радаров и систем наведения ракет. США запрещают вывоз товаров, которые могут быть использованы для распространения оружия и нанесения ущерба национальной безопасности США.

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Карпенко и Крутилин были арестованы в Денвере 5 октября 2016 года: сотрудники Министерства внутренней безопасности США выступили в роли продавцов интересовавших россиян товаров. В марте 2017 года обвиняемые признали вину.