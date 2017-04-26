В Ранчо-Кордове арестован подозреваемый Абрахам Налбадян, который был замечен в районе квартирной краже на улице Кампана-Уэй.

25 апреля сотрудники Департамента полиции Ранчо-Кордовы получили сообщение о квартирной краже на улице Кампана-Уэй. По пути к месту происшествия они получили описание подозреваемого и его автомобиля.

Соответствующий описанию подозреваемый был замечен в районе кражи и задержан; выяснилось, что он находится на испытательном сроке. В его машине сотрудники полиции обнаружили украденные вещи, а в ходе дальнейшего обыска было найдено огнестрельное оружие.

23-летний Абрахам Налбадян из Ранчо-Кордовы был арестован за квартирную кражу, незаконное владение оружием и хранение краденого. Он был помещен в Главную тюрьму округа Сакраменто.

Это еще один позитивный пример сотрудничества правоохранительных органов и жителей города, передают правоохранители. Данное гражданами точное описание подозреваемого в сочетании с быстрыми действиями Департамента полиции Ранчо-Кордовы помогло сделать улицы города безопаснее.