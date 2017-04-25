В сельском районе Орегона убита недавно прибывшая в США россиянка. Как полагают в местной полиции 27-летняя женщина была «невестой по почте». Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, женщина переехала в Орегон из Москвы семь недель назад и стала жертвой “любовного треугольника”.

Служба шерифа округа Бентон идентифицировала женщину, обнаруженную на прошлой неделе застреленной в Алси (штат Орегон), как гражданку России Анну Алексеевну Репкину. В прошлый понедельник она была найдена мертвой на лесном участке, принадлежащем компании Weyerhaeuser, что находится на расстоянии в 110 миль от Портленда на юго-запад.

19 апреля 2017 года по обвинению в убийстве Репкиной сотрудниками Службы шерифа был арестован 27-летний Уильям Чейз Харгроув, пишет Corvallis Gazette-Times.

Сообщается, что у Репкиной не было родственников в США. Она прибыла в страну в начале марта и в последнее время жила в Корваллисе. По словам The Oregonian, Анна Репкина перебралась туда, чтобы быть поближе со своим бойфрендом.

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Расследование убийства было нелегким, говорят местные правоохранители. Прокуратура округа сообщила, что Харгроув встречался с двумя женщинами. Когда одна из них предъявила ему ультиматум, Харгроув, по словам обвинения, привез другую на удаленный лесной участок, где она была найдена застреленной в затылок.

В данный момент расследование продолжается, идет рассмотрение дополнительных свидетельств.

Как сообщил заместитель шерифа Грег Ридлер, Репкина прибыла в США 1 марта 2017 года через Лос-Анджелес с действующим российским паспортом. До следователей доходили слухи, что Репкина была «невестой по почте», однако они не могут подтвердить, что это было ее мотивом для приезда в страну.

Анна Алексеевна Репкина родилась 24 сентября 1989 года в России.

Всех имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах смерти Репкиной просят связаться со Службой шерифа округа Бентон по телефону 541-766-6858.

Служба шерифа сообщила, что российское правительство оповестило о случившемся семью погибшей.

Между тем, подозреваемый Уильям Чейз Харгроув из Корваллиса заявил о своей невиновности в убийстве Репкиной.