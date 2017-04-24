По предварительной информации, патрульный автомобиль ОБСЕ подорвался на мине, передает Голос Америки.

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В Луганской области Украины, на территории, неподконтрольной официальным властям страны, погиб сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом 23 апреля сообщили на своей странице в Фейсбуке представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. СММ ОБСЕ сообщает подробности инцидента, произошедшего в ночь на 23 апреля по местному времени.

«СММ ОБСЕ подтверждает, что с ее патрулем в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях, которые осуществляли патрулирование вблизи населенного пункта Пришиб в неподконтрольных правительству районе Луганской области, произошел серьезный инцидент. В результате инцидента один член патруля Миссии погиб, а двое доставлены в больницу для дальнейшего медицинского обследования», – говорится в сообщении.

Информационное агентство «Интерфакс-Украина» цитирует слова министра иностранных дел Австрии, действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца: «Смерть коллеги является шоком для всей ОБСЕ. Надеюсь, что раненый наблюдатель вскоре поправится».

Во время взрыва погиб гражданин США

Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге, состоявшемся 23 апреля в Киеве, сообщил, что «вследствие взрыва погиб один член патруля – гражданин Соединенных Штатов Америки».

«Два других члена патруля – граждане Германии и Чехии были отправлены больницу в Луганске для последующего медицинского обследования. Три других члена миссии из автомобиля, который не пострадал от этого взрыва, были доставлены на базу миссии, которая находится в этом районе», – отметил Александр Хуг на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте СММ ОБСЕ в Фейсбуке.

Хуг отметил, что «дорога, по которой ехал патруль миссии, раньше использовалась как патрулями миссии, так и местным транспортом».

«Мин там не должно было быть вообще. Трехсторонняя контактная группа и другие подписанты меморандума от 19 сентября 2014 года запретили постановку минно-взрывных и инженерных заграждений и предусмотрели обязательства для снятия таких ранее установленных заграждений. С печалью сообщаю, что как для гражданских, проживающих в этом районе, так и для представителей миссии, эти обязательства остаются только на бумаге», – подчеркнул Александр Хуг.

Он также отметил, что место, где произошел инцидент, «находится близко возле линии противостояния».

Александр Хуг сообщил, что представители миссии ОБСЕ проводят расследование всех деталей инцидента.

Президент Украины: виновные должны быть наказаны

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И желаю скорейшего выздоровления раненым. Дал соответствующие распоряжения: украинские медики в случае необходимости готовы предоставить необходимую помощь», – заявил лидер Украины на своей странице в Фейсбуке 23 марта.

Президент Украины подчеркнул, что «это преступление должно быть расследовано, а виновные – обязательно наказаны».

«Поручил министру иностранных дел быть в постоянной координации с ОБСЕ. Украинская сторона осуждает все формы постоянного препятствования боевиками работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ее безопасность и свобода действий должны быть гарантированы», – написал Петр Порошенко.

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в Нормандском формате 18 апреля и результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля», – отмечается в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию Соединенных Штатов в поддержку Украины на основе принципа «ничего об Украине без Украины».

В пресс-центре штаба Антитеррористической организации приводят подробности случившегося.

«Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщает, что сегодня 23 апреля, около 10:17 (время местное – Т.Б.), при осуществлении патрулирования в районе населенного пункта Пришиб, территория оккупированных районов Луганской области, вероятно, на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – подчеркивается в сообщении пресс-центра АТО.

Украинские военные сообщают, что с их стороны «в указанное время по данным дежурных смен режим прекращения огня придерживался как с украинской стороны, так и со стороны незаконных вооруженных формирований оккупированных районов Луганской области».

Село Пришиб находится в зоне соприкосновения с оккупированными территориями, в треугольнике трех населенных пунктов: Сокольники, Славяносербск (находятся на оккупированной территории Луганской области) и Трехизбенка (контролируется правительственными войсками).