Российскому спамеру предъявлены обвинения по восьми пунктам

Суд в городе Бриджпорт, штат Коннектикут, среди прочего обвинил 36-летнего Петра Левашова в намеренном нанесении ущерба компьютерам и мошенничестве. Ранее Минюст США заявил, что предпринимает усилия для закрытия ботнета Kelihos – сети из десятков тысяч инфицированных компьютеров, действовавшая с 2010 года.

Левашов подозревается в использовании этого ботнета для рассылки спама, в том числе – в целях получения доступа к личной и коммерческой информации. Левашов был задержан в Барселоне, США пытаются добиться его экстрадиции. Петр Левашов входил в десятку наиболее активных спамеров, по версии кибергруппы Spamhaus.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, является жителем Санкт-Петербурга, Россия. Левашов входил в десятку топ-спамеров мира.